Publicidad

Home

Economía

La cerveza será más barata en Ecuador durante el Mundial por decisión del Gobierno

La medida estará en vigencia hasta el 19 de julio, cuando concluirá la Copa del Mundo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Agencia AFP
11 de junio de 2026 - 08:40 p. m.
Cerveza
Cerveza
Foto: Agencia Europa Press
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este jueves una baja del 20% del precio de la cerveza, la bebida alcohólica más popular en su país, con ocasión del Mundial de Norteamérica 2026.

“Todas las bebidas de moderación, incluida la cerveza, vamos a quitarle el ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) durante el Mundial”, expresó el mandatario en un acto público para la entrega de obras viales en la localidad costera de El Empalme (suroeste).

“De esa manera va a bajar el precio de la cerveza más del 20%”, agregó Noboa en medio de aplausos de pobladores.

La medida estará en vigencia hasta el 19 de julio, cuando concluirá la Copa del Mundo.

En su quinta participación mundialista, la selección ecuatoriana integra el Grupo E del certamen con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

Luciendo la camiseta amarilla de la Tricolor, que hará su debut este domingo ante Costa de Marfil, el gobernante dijo que “todo el mundo ya está, en su cabeza, más (en) el fútbol que en cualquier cosa y es normal, este es un país futbolero, este es un país que le gusta estar con amigos, con familiares, viendo los partidos”.

“Nosotros vamos de parte del gobierno también a dar un apoyo extra durante el Mundial” con la eliminación temporal de impuestos a las bebidas de moderación, entre ellas el vino, dijo el mandatario.

Noboa tiene previsto viajar este jueves a Estados Unidos en visita oficial hasta el próximo lunes, cuya agenda aún no ha difundido el gobierno.

“Cada uno de ustedes va a poder disfrutar de un Mundial de la mejor forma, con un equipo excepcional como el que tenemos, el cual va a llegar muy lejos”, señaló.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Agencia AFP

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias económicas

Economía

Ecuador

Cerveza

Daniel Noboa

Impuestos

Mundial

Mundial de fútbol

Mundial de fútbol 2026

Breaking

 

WilsonP(f5y1z)Hace 2 minutos
Ante esta noticia no se si dan ganas de reir o de llorar, al ver un pueblo con tantos problemas , muchos por el mal manejo del presidente inepto e incapaz que tienen, y ahora sale con esta perla, definitivamente el mundo esta manejado por unos lideres que dan lastima.....
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.