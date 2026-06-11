La cerveza será más barata en Ecuador durante el Mundial por decisión del Gobierno

Cerveza Foto: Agencia Europa Press

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este jueves una baja del 20% del precio de la cerveza, la bebida alcohólica más popular en su país, con ocasión del Mundial de Norteamérica 2026.

“Todas las bebidas de moderación, incluida la cerveza, vamos a quitarle el ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) durante el Mundial”, expresó el mandatario en un acto público para la entrega de obras viales en la localidad costera de El Empalme (suroeste).

“De esa manera va a bajar el precio de la cerveza más del 20%”, agregó Noboa en medio de aplausos de pobladores.

La medida estará en vigencia hasta el 19 de julio, cuando concluirá la Copa del Mundo.

En su quinta participación mundialista, la selección ecuatoriana integra el Grupo E del certamen con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

Luciendo la camiseta amarilla de la Tricolor, que hará su debut este domingo ante Costa de Marfil, el gobernante dijo que “todo el mundo ya está, en su cabeza, más (en) el fútbol que en cualquier cosa y es normal, este es un país futbolero, este es un país que le gusta estar con amigos, con familiares, viendo los partidos”.

“Nosotros vamos de parte del gobierno también a dar un apoyo extra durante el Mundial” con la eliminación temporal de impuestos a las bebidas de moderación, entre ellas el vino, dijo el mandatario.

Noboa tiene previsto viajar este jueves a Estados Unidos en visita oficial hasta el próximo lunes, cuya agenda aún no ha difundido el gobierno.

“Cada uno de ustedes va a poder disfrutar de un Mundial de la mejor forma, con un equipo excepcional como el que tenemos, el cual va a llegar muy lejos”, señaló.

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