La cobertura eléctrica en Colombia llegó a más de medio millón de nuevos hogares

Acciones tan cotidianas como encender un bombillo, prender el televisor o usar un equipo de sonido siguen sin ser una realidad para todos los hogares en Colombia.

El más reciente informe del índice de Cobertura de Energía Eléctrica (ICEE), publicado en 2025 (con cifras de 2024), muestra que en el país hay 17.966.870 viviendas con electricidad, lo que se traduce en un incremento anual del 3,09 %.

En la práctica, más de medio millón de nuevos hogares fueron conectados a la red de energía de la nación. Para entender esta cifra, hay que reconocer que no todas estas familias pertenecen a poblaciones donde es complejo llevar el tendido eléctrico, dado que aquí también se suman las que habitan las nuevas unidades habitacionales que se han construido en las ciudades y municipios.

Una cifra más certera para entender la brecha que persiste es la de cobertura nación, la cual indica que el 93,12 % de los hogares en Colombia hoy disponen de este servicio público, lo cual se traduce en incremento anual de 0,45 puntos porcentuales.

Como lo detalla el Ministerio de Minas y Energía, la ruralidad colombiana fue la que más creció en el año de referencia, ya que en estos territorios la cobertura aumentó en un 3,13 %

“El ICEE rural alcanzó 75,92% en 2024, reflejando un esfuerzo concreto por llegar a territorios apartados, dispersos y de difícil acceso, donde históricamente el Estado no había logrado cerrar la brecha”, comunicó la cartera.

En contraste, las zonas urbanas mantienen una cobertura del 98,71 %.

Como lo precisa el mencionado reporte, elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), del 100 % de las viviendas que no cuentan con este servicio, el 85,8 % están en la ruralidad y el 14,2 % en zonas urbanas.

