La confianza de los empresarios cayó en febrero

Según la Encuesta de Opinión Empresarial, elaborada por Fedesarrollo, en febrero del presente año el Índice de Confianza Comercial (ICCO) fue del 12,7 %, lo que se traduce en una caída de 17 puntos porcentuales si se compara con enero.

Hay que recordar que el ICCO agrupa tres elementos para calcular el indicador final. Estos son: percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio; el nivel de las existencias y las expectativas que se tienen sobre la situación económica para el próximo semestre.

“Este balance es el más bajo desde julio de 2020. La caída en la confianza comercial se explicó por el incremento de 16 puntos porcentuales en los niveles de existencias. Igualmente, afectó negativamente la percepción desfavorable sobre la economía para el próximo semestre y sobre la situación actual en la empresa, los cuales disminuyeron en 22,1 pps y 13,0 pps, respectivamente”, precisó Fedesarrollo.

Por su parte, Índice de Confianza Industrial (ICI) se situó en 4,2 % en febrero. Esto se traduce en un incremento de 0,6 puntos porcentuales en comparación con el mes inmediatamente anterior, así como una disminución de 11,3 puntos porcentuales si se pone al lado del mismo mes del año anterior.

Para estimar el ICI también se tienen en cuenta tres variables: nivel de existencias, volumen actual de los pedidos y las expectativas de producción que se tienen para los próximos tres meses.

“La variación mensual positiva en la confianza industrial en febrero se explica por el aumento de 4,4 pps en el volumen actual de pedidos (-13,3% vs -17,7% en enero 2023) y por la disminución en 1,6 pps del nivel de existencias (0,4% vs 2,0% en enero 2023). Sin embargo, persiste el pesimismo en las expectativas de producción para el próximo trimestre, rubro que disminuyó en 4,3 pps (26,4% vs 30,6% en enero 2023)”, explicó Fedesarrollo.

En cuanto a la variación anual negativa, la misma se explica por una reducción de 13,3 pps y 14,4 pps en el volumen de pedidos y en las expectativas de producción para el próximo trimestre, respectivamente. También influyó en esto el aumento en los niveles de existencias (6,1 pps).

¿Qué tan favorable es el panorama de las inversiones?

Aunque en el último trimestre se registró una leve mejora (de 1,5 puntos porcentuales, si se compara con el trimestre anterior), este continúa en terreno negativo, pues el reporte de Fedesarrollo muestra que fue del -29,7 %.

Datos más granulares indican que el 43 % de los consultados creen que las condiciones económicas actuales son desfavorables, mientras que el 13,3 % de los empresarios considera que las condiciones actuales son favorables y el 43,7 % dice que son neutras.

“El balance sobre la favorabilidad de las condiciones sociopolíticas para invertir se ubicó en -50,9%, reflejando una disminución de 1,4 pps respecto al trimestre anterior (-49,5% en noviembre de 2022). Los resultados muestran que 6,3% de los encuestados consideran que las condiciones sociopolíticas son favorables (vs 4,4% de la medición anterior). Por su parte, 57,1% de los empresarios considera que las condiciones actuales son desfavorables, lo que representa un aumento en 3,2 pps frente a noviembre de 2022 (53,9%), mientras que el otro 36,6% afirma que son neutras (vs 41,7% de la medición anterior). Con esto, es posible afirmar que, si bien mejoró parcialmente la percepción de favorabilidad sobre las condiciones económicas, las condiciones sociopolíticas siguen representando un factor importante en la confianza del sector”, precisó Fedesarrollo.

