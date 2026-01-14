La confianza del consumidor cerró 2025 en terreno positivo

La disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos aumentó en 2,4 puntos porcentuales frente a noviembre de 2025. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Fedesarrollo informó que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) subió en diciembre al consolidar un balance del 19,9 %, lo que se traduce en un incremento de 2,9 puntos porcentuales frente a noviembre.

Este indicador mide el optimismo que sienten los hogares sobre la situación económica del país y puede predecir el comportamiento que los mismos tengan en aspectos tan relevantes como el consumo.

Según lo explicado por Fedesarrollo, el incremento con el que cerró el ICC en 2025 se explica, principalmente, por un aumento de 5 puntos porcentuales en el Índice de Condiciones Económicas, así como por un avance de 1,5 puntos porcentuales en el Índice de Expectativas del Consumidor. El primero refleja una mejor percepción de los hogares sobre su situación económica actual y la del país, mientras que el segundo da cuenta de un mayor optimismo frente a las perspectivas económicas y de consumo a futuro.

“Frente a diciembre de 2024 (-3,4%), el ICC aumentó en 23,3 puntos porcentuales. Al comparar los resultados del cuarto trimestre de 2025 con los del tercer trimestre del mismo año, se observa un incremento en la confianza de los consumidores, así como en la valoración sobre la situación de sus hogares y del país”, precisa la federación.

La disposición de comprar bienes durables, también aumentó, en 21,1 puntos porcentuales, si se compara con el trimestre inmediatamente anterior.

Por ciudades, así se registró la variación en la confianza del consumidor, frente a noviembre:

Bogotá: 9,4

Cali: -0,2

Bucaramanga: -2,9

Medellín: -10,1

Barranquilla: -11,2

Por nivel socioeconómico, se registró una disminución en la confianza de los consumidores de -1,8 puntos porcentuales en el estrato alto. Por su parte, se observó un aumento de 4,6 puntos porcentuales en el estrato bajo y de 1,7 puntos porcentuales en el estrato medio, respecto a noviembre de 2025.

La disposición a comprar vivienda también aumentó, en 3,9 puntos porcentuales en diciembre, frente a noviembre. Si se compara con diciembre de 2024, el incremento fue de 17,5 puntos porcentuales.

“La disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos aumentó en 2,4 puntos porcentuales frente a noviembre de 2025, y presentó un incremento de 25,9 puntos porcentuales frente a diciembre de 2024. Por ciudades, este indicador incrementó en dos de las cinco ciudades analizadas, respecto al mes anterior”, se lee en el reporte de Fedesarrollo.

La disposición a comprar vehículo, por su parte, también aumentó en 1,2 puntos porcentuales frente a noviembre, mientras que si se compra con diciembre de 2024 el alza fue de 25 puntos porcentuales.

