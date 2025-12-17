La confianza del consumidor repuntó en noviembre

Este índice es clave para anticipar el consumo de los hogares en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Conocer la percepción de los hogares colombianos sobre la economía es fundamental. Para ello, Fedesarrollo realiza periódicamente la Encuesta de Opinión del Consumidor, de la cual se deriva el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), un indicador que mide el nivel de optimismo o pesimismo de las personas frente a la economía y su situación financiera.

La importancia de este índice radica en que puede anticipar el comportamiento del consumo en el país.

En noviembre, el ICC alcanzó un balance del 17 %, lo que se traduce en un aumento de 3,4 puntos porcentuales frente al mes inmediatamente anterior, cuando la cifra consolidada fue del 13,6 %. Si se compara con el mismo mes del año pasado, el crecimiento fue de 22,7 %, pues para entonces el índice fue del -5,7 %.

“El aumento en la confianza de los consumidores en noviembre con respecto al mes de octubre de 2025 obedeció a un incremento de 5,0 puntos porcentuales en el Índice de Condiciones Económicas y a un aumento de 2,3 puntos porcentuales en el Índice de Expectativas del Consumidor”, detalló Fedesarrollo.

De este reporte destaca una cifra, y es que más personas creen que en los próximos doce meses tendremos buenos tiempos económicos. En este rubro el balance fue de 10 puntos, cifra superior a los 3,1 registrados en octubre.

Los encuestados también consideran que a su hogar le está yendo mejor económicamente que hace un año, pues aquí la puntuación fue de 11,4, muy por encima del 3,1 de octubre.

Las ciudades con el ICC más alto son

Barranquilla: 37,9

Cali: 24,8

Bucaramanga: 18,7

Bogotá: 15

Medellín:7,7

Por estrato socioeconómico, la confianza aumentó más en el alto (al pasar de -13,2 a -1,4 entre octubre y noviembre), en el medio pasó de 15 a 17,6 y en el bajo de 14,9 a 18,2.

“La disposición a comprar vivienda aumentó en 9,1 puntos porcentuales en noviembre de 2025 frente al mes anterior, y aumentó en 7,1 puntos porcentuales con respecto a noviembre de 2024. Al analizar por ciudades, se observa que la disposición a comprar vivienda disminuyó en una de las cinco ciudades analizadas, relativo a octubre de 2025”, se lee en el reporte de Fedesarrollo.

Finalmente, la disposición a comprar vehículo registró un balance de -17,7 %, lo que representa un aumento de 16,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior (-34,1%). Frente a noviembre de 2024 (-50,4%), se observa que la disposición a comprar vehículo incrementó en 32,7 puntos porcentuales.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.