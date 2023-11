La constructora que fue sancionada por fallas e incumplimientos en viviendas VIS

La SIC ordenó a la constructora cumplir con la entrega de las viviendas y en condiciones idóneas. Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

Por presentar incumplimientos y fallas en un proyecto de viviendas VIS, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó con una multa de $1.160 millones (equivalentes a 1.000 salarios mínimos) a la constructora Agora Construcciones S.A.

Según la superintendencia, se evidenció que en la Etapa II del proyecto de viviendas VIS “Puerta del Rey”, ubicado en la localidad de Usme (Bogotá), “no contaba con las instalaciones apropiadas y requeridas para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de gas natural, energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, afectando el derecho de los consumidores a recibir productos de calidad y en condiciones idóneas”, explica.

Sumado a lo anterior, también se comprobó la no entrega de algunas viviendas de dicha etapa en los plazos establecidos, además del riesgo que implica para los residentes la presencia de deficiencias constructivas en elementos como rejillas de desague y alcantarillado, falta de tapas en el alcantarillado, falta de construcción de urbanismo y vías de acceso y andenes peatonales que representan caídas y accidentes; además de la no terminación de las viviendas con la existencia de residuos de construcción, entre otros, lo que genera un riesgo alto en temas de seguridad para los habitantes del proyecto, incluidos menores de edad.

También se evidenció un defraudamiento en las expectativas de los compradores porque la Etapa III del proyecto no se construyó, “Se demostró que la investigada no suministró a los consumidores información veraz, verificable y precisa en relación con el tiempo informado para la entrega de las unidades habitacionales y la fecha de entrega material y real de las viviendas, toda vez que las fechas informadas inicialmente no correspondieron a las fechas de la entrega material de los inmuebles adquiridos por los consumidores, y para otros casos ni siquiera se ha efectuado esta entrega”, se lee en el informe.

Gran parte de los afectados son familias en condición de vulnerabilidad, víctimas de desplazamiento forzado, niños menores de edad y adultos mayores.

Además de la multa, la SIC también impartió las siguientes órdenes:

Ejecutar todas las obras necesarias y los requerimientos técnicos mínimos requeridos por las empresas de servicios públicos domiciliarios de gas natural, acueducto y alcantarillado y las de energía eléctrica para que reciban las obras a fin de que se pueda prestar dichos servicios de manera apropiada, oportuna y continua frente a la Etapa II del proyecto “Puerta del Rey”.

Ejecutar todas las obras necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes, residentes y visitantes del proyecto inmobiliario en mención.

Entregar de forma efectiva los inmuebles de la Etapa II a todos y cada uno de los promitentes compradores en los términos contractuales y legales como se comprometieron.



