La CRC prepara las reglas de juego para las alocuciones presidenciales

Por medio de su cuenta de X, el presidente Petro ha insistido en que el uso que le ha dado a sus alocuciones no es indebido. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El jueves, el Consejo de Estado dio a conocer su decisión frente a los cuestionamientos (planteados en varias tutelas) sobre el uso que el presidente Gustavo Petro ha hecho de la televisión en sus intervenciones.

El alto tribunal resolvió que el presidente podrá seguir usando estos espacios para asuntos como alocuciones y consejos de ministros, siempre y cuando cumpla con una serie de requisitos.

Parte de estos incluye, por ejemplo, que estas intervenciones deben estar relacionadas a asuntos que sean urgentes. Tampoco podrá seguir haciéndolo de forma recurrente, por ejemplo, en el mismo intervalo semana. Las temáticas que se aborden deben ser limitadas, así como el tiempo de uso del espacio televisivo.

Lea también: La CRC pide a medios televisivos información sobre cómo eligen sus contenidos

La definición de las reglas de juego quedó en manos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que este viernes ofreció una rueda de prensa en la que anunció que, en las próximas horas, publicará el documento con la normativa.

Según explicó la directora ejecutiva de la CRC, Claudia Ximena Bustamante, la instrucción del Consejo de Estado abarca aspectos relacionados con el pluralismo informativo y establece lineamientos precisos que antes no existían. En otras palabras, lo que se defina ahora marcará el futuro de las intervenciones televisivas no solo del presidente Gustavo Petro, sino también de los mandatarios que lo sucedan.

“Se deberá atender la urgencia manifiesta del presidente de comunicar a la nación temas de interés, siempre y cuando las intervenciones revistan de un carácter excepcional. Se considera que la alocución no es un medio que deba usarse de forma recurrente, y las mismas deben anotarse tanto en lo técnico como en el tiempo en que se desarrollan, es decir, no deberán extenderse más allá de lo necesario”, dijo la directiva.

También puntualizó en que esta es una orden de inmediato cumplimiento, por lo que el documento que se publicará será claro para que tanto la Presidencia de la República como los medios de comunicación tengan las nuevas reglas de juego claras.

La instrucción que dio el Consejo de Estado también obliga a que la CRC siempre revise si la intervención que se va a realizar cumple con los criterios establecidos. Si no, tiene la potestad de impedir que se realice. Cualquiera sea la decisión, la determinación deberá hacerse pública.

La respuesta de Petro

Por medio de su cuenta de X, el presidente Petro ha insistido en que el uso que le ha dado a sus alocuciones no es indebido. Las califica como una actuación democrática, pues mediante las mismas le ha dado conocimiento a la ciudadanía sobre su gobernante y el gobierno.

“Algo así como: me gusta la desnudez y no la oscuridad de los gobiernos. Desde la oscuridad se roba y se mata”, añadió el mandatario, al señalar que transmisiones como los consejos de ministros representan, en su opinión, actos de transparencia.

También ha dicho que esto se puede catalogar como un acto de censura, y que en sí misma es un argumento más para promover una constituyente.

“El Consejo de Estado quiere dar su golpe de Estado: censurar al presidente. No se podía pensar diferente; creen que, porque hablo, gano. Podemos ganar pensando”, concluyó.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.