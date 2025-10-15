La CRC ya no pedirá a los canales de TV informar cómo eligen sus contenidos

la CRC convocará a los canales de televisión a un espacio de trabajo colaborativo orientado a identificar buenas prácticas y diseñar estrategias conjuntas que promuevan la diversidad y la pluralidad informativa en el país Foto: Getty Images

Una solicitud de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a los canales de televisión encendió un debate la semana pasada. La entidad pidió información sobre cómo se eligen los contenidos informativos y noticiosos que se emiten. En ello se incluían aspectos como los criterios de valoración, las fuentes y los enfoques, así como documentos que den cuenta de las reuniones en las que se toman esas decisiones.

Hubo quienes (organizaciones y periodistas) consideraron que con esta solicitud la CRC se estaba extralimitando en sus funciones, ya que ponía en riesgo derechos fundamentales como la reserva de la fuente.

En ese comunicado, firmado por la coordinadora ejecutiva Zoila Vargas Mesa, se advertía que “el incumplimiento de esta solicitud podrá dar lugar a la adopción de las medidas administrativas correspondientes, conforme a lo previsto en la ley”.

En una rueda de prensa que organizó la CRC días más tarde, la autoridad explicó que su intención nunca fue la de investigar o sancionar a los medios televisivos. En ese espacio reconoció que el párrafo que advertía de repercusiones a quienes no atendieran el llamado nunca debió ir.

En su lugar, resaltó que el objetivo es conocer cómo estos medios trabajan para elegir sus contenidos, y así elaborar un manual de buenas prácticas que pueda ser distribuido y adoptado por esta industria.

Por lo anterior, la petición de la CRC pasó a ser algo voluntario.

Recientemente se conoció que la comisión retiró su solicitud de información, por lo que el documento enviado el 8 de octubre queda sin efecto.

“Esta decisión, comunicada formalmente el 14 de octubre a los canales, busca dar inicio a un trabajo conjunto que permita construir, de manera participativa, los mecanismos adecuados para fortalecer el pluralismo e imparcialidad informativa, así como la protección de los derechos de las audiencias. Con este propósito, la CRC convocará a los canales de televisión a un espacio de trabajo colaborativo orientado a identificar buenas prácticas y diseñar estrategias conjuntas que promuevan la diversidad y la pluralidad informativa en el país”, señaló en un comunicado.

A este nuevo ejercicio que propone, añade la comisión, serán invitadas entidades como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para que desempeñen el rol de ser garantes del proceso.

“La Comisión reafirma que ha actuado dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales, orientadas a promover el pluralismo, la imparcialidad informativa y proteger los derechos de las audiencias. Al mismo tiempo, reconoce y valora las inquietudes expresadas por distintos actores del ecosistema, asumiéndolas como una oportunidad para fortalecer la confianza, consolidar la cooperación con los canales de televisión y avanzar hacia una regulación más cercana, legítima y sustentada en la transparencia y el diálogo”, concluyó.

