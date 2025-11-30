La CREG mueve las fichas para evitar la escasez de gas en el país

La CREG espera que se obtengan contratos más estables y precios más eficientes. Foto: Pixabay

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) informó que recientemente adoptó dos medidas clave para el funcionamiento del mercado del gas natural. Se trata de un movimiento de fichas regulatorias con las que se busca fomentar la oferta de suministro de gas natural para el servicio público domiciliario.

Estos ajustes incluyen las disposiciones relacionadas a eventos eximentes asociados en la contratación de gas natural importado. Se facilitará la contratación de capacidad de transporte en períodos cortos y se habilitará el registro de contratos de capacidad de transporte en el mercado secundario.

“Teniendo en cuenta la situación actual de estrechez en la oferta y la necesidad de acudir en mayor medida al gas importado para la atención de la demanda, la regulación busca eliminar barreras que limiten o desincentiven la contratación de gas importado, y se fomente la oferta de gas para el servicio público domiciliario en el largo plazo, tanto para demanda no regulada como no regulada, buscando que en esta última la inclusión de estos eventos eximentes reflejen una aproximación prudente y técnicamente equilibrada que busca conciliar la expansión de la libertad contractual con la protección del bienestar del consumidor final”, informó la CREG.

Con esto, la CREG espera que se obtengan contratos más estables y precios más eficientes.

Sobre la Resolución CREG 102 021 de 2025, la comisión señaló que se buscará prorrogar con una medida que existe actualmente en el artículo 45, lo cual ha permitido movilizar en este último semestre moléculas de gas que se hayan podido contratar en el corto plazo a través del uso y la contratación de la capacidad de transporte.

“La Comisión mantiene su compromiso con el sector y los usuarios del servicio público domiciliario en contar con una regulación que permita su prestación eficiente, para lo cual continúa de manera permanente con el análisis de medidas adicionales que resulten relevantes y fundamentales para el funcionamiento del mercado de gas natural a partir de los procesos que se han adelantado a través de los análisis consignados en la Circular 195 de 2025 y los comentarios recibidos, así como de los talleres y propuestas que se han recibido en el marco de la Circular 207 de 2025”, concluyó.

