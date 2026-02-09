Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La crisis de los arroceros al límite: ¿qué soluciones vienen en camino?

Aunque hay apoyos del Estado sobre la mesa y precios mínimos, las deudas y la sobreoferta mundial mantienen la incertidumbre en el cultivo del arroz.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
09 de febrero de 2026 - 01:00 a. m.
Forestales, soya, arroz, maíz y marañón son los principales cultivos del departamento del Vichada.
Forestales, soya, arroz, maíz y marañón son los principales cultivos del departamento del Vichada.
Foto: Gobernación del Vichada

Tractores atravesados en las vías y protestas fueron maneras de hacer visibles las dificultades de los arroceros con las cosechas en 2025. Fueron dos los paros que se levantaron tras algunos acuerdos con el Gobierno. Pero los problemas no han desaparecido. Por el contrario, ahora hay más presión en la olla.

Algunos productores sostienen que el panorama para 2026 es peor por varios motivos. El primero es que, aunque en 2025 lograron vender el grano, la mayoría lo hizo a un precio inferior al equivalente de los costos de producción o apenas...

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

#PremiumEE

arroz

arroceros

agro colombiano

paro de arroceros

Ministerio de agricultura

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.