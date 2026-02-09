La crisis de los arroceros al límite: ¿qué soluciones vienen en camino?

Forestales, soya, arroz, maíz y marañón son los principales cultivos del departamento del Vichada. Foto: Gobernación del Vichada

Tractores atravesados en las vías y protestas fueron maneras de hacer visibles las dificultades de los arroceros con las cosechas en 2025. Fueron dos los paros que se levantaron tras algunos acuerdos con el Gobierno. Pero los problemas no han desaparecido. Por el contrario, ahora hay más presión en la olla.

Algunos productores sostienen que el panorama para 2026 es peor por varios motivos. El primero es que, aunque en 2025 lograron vender el grano, la mayoría lo hizo a un precio inferior al equivalente de los costos de producción o apenas...