La crisis estructural de América Latina (Análisis)

Se espera que América Latina siga siendo la región con el crecimiento más lento del mundo en desarrollo. Los países latinoamericanos deben adoptar un nuevo modelo de desarrollo.

José Antonio Ocampo*, especial para El Espectador
03 de octubre de 2025 - 08:30 p. m.
Sesión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en la sede del organismo, en Santiago (Chile). EFE/ Sebastián Silva ARCHIVO
Sesión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en la sede del organismo, en Santiago (Chile). EFE/ Sebastián Silva ARCHIVO
Foto: (EPA) EFE - SEBASTIAN SILVA

Los problemas económicos de América Latina son estructurales y no desaparecerán por sí solos. Una análisis reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas lo deja claro, mostrando que ni las reformas de mercado de la década de 1980 ni las agendas progresistas de los gobiernos de izquierda que han liderado gran parte de la región en las últimas décadas...

Por José Antonio Ocampo*, especial para El Espectador

angela gómez Suárez(622)Hace 11 minutos
Doctor Ocampo.acertado su diagnóstico.Hasta que los europeos y en eso tardaron 120 años de la Revolución Francesa,de eliminar los zánganos aristócratas,al igual que los rusos con la Revolución de Octubre y China con la Revolución China,no lograron avanzar.Mientra exista la ultraderecha que mantiene a Colombia en un anacrónico feudalismo,seguiremos en la pobreza.
Oscar Vargas(23665)Hace 1 hora
Buen análisis
