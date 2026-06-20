La decisión de Trump que podría cambiar quién tiene acceso a la inteligencia artificial

Por ahora, las medidas del Departamento de Comercio obligan a Anthropic a obtener una licencia para ofrecer esos modelos a cualquier persona considerada extranjera. Foto: EFE - Angel Colmenares

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La ofensiva del gobierno de Trump para limitar las operaciones de Anthropic PBC, plasmada en una reciente orden del Departamento de Comercio, se apoya en un uso sin precedentes de las leyes de control de exportaciones. También plantea interrogantes legales sobre si EE.UU. puede determinar quién tiene acceso a los sistemas de inteligencia artificial.

Al requerir que Anthropic obtenga autorización de EE.UU. para que ciudadanos extranjeros accedan a sus modelos Fable 5 y Mythos 5, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, llevó las normas de control de exportaciones a un terreno inédito: el uso de modelos avanzados de inteligencia artificial. La decisión ha despertado inquietud en la industria por el creciente margen de intervención del gobierno en nombre de la seguridad nacional.

Antes de la directiva emitida la semana pasada, la industria tecnológica daba por sentado —basándose en interpretaciones oficiales previas— que los controles de exportación no se aplicaban al uso de programas en la nube, aunque sí podían restringir la transferencia de su código fuente. La carta de Lutnick puso en duda ese criterio. “Ya no se puede afirmar eso”, dijo Kate Koren, subdirectora del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

“Ahora que el Departamento de Comercio lo ha hecho, ninguna empresa puede descartar que vuelva a hacerlo”, agregó Koren, quien anteriormente trabajó en esa dependencia. “Mientras esta medida no sea impugnada o revocada, cualquier cliente debe asumir que podría ocurrir con cualquier modelo y en cualquier momento”.

La orden marcó la intervención más profunda del gobierno en la industria de la IA hasta ahora y llevó a Anthropic a suspender de inmediato el acceso a ambos modelos. También supuso un giro respecto del enfoque planteado apenas dos semanas antes en una orden ejecutiva de Donald Trump, que apostaba por la participación voluntaria de las empresas para evaluar la seguridad de los sistemas de IA.

La carta enviada por Lutnick a la compañía, revisada por Bloomberg News, ha abierto un debate sobre si el simple uso de un modelo de IA puede considerarse legalmente una transferencia tecnológica. Esa interpretación —clave para sustentar las restricciones impuestas por el gobierno— rompe con la práctica habitual sobre el acceso a capacidades de software, según expertos en controles de exportación y abogados especializados en comercio internacional.

La Oficina de Industria y Seguridad (BIS, por sus siglas en inglés), responsable de supervisar los programas de control de exportaciones de EE.UU., aplica desde hace años normas que obligan a las empresas a obtener autorización gubernamental antes de compartir determinadas tecnologías sensibles, incluso con empleados extranjeros, en un proceso conocido como “exportaciones presuntas”. Sin embargo, extender ese concepto al uso de sistemas de IA es territorio inexplorado.

“Para las disposiciones citadas en la carta, importa mucho qué entiende el departamento por ‘modelo’”, dijo Chris Chamberlain, exasesor del Departamento de Comercio y socio del grupo de seguridad nacional del estudio jurídico Morrison Foerster. “La interpretación básica es que ofrecer acceso a software a través de la nube no constituye una exportación ni una exportación presunta de ese software”.

En su carta, dirigida al director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, Lutnick citó dos facultades legales de control de exportaciones que, según afirmó, permiten a EE.UU. imponer requisitos de licencia. Sin embargo, esos poderes han sido poco utilizados y podrían aplicarse únicamente a determinados países, en lugar de tener alcance mundial.

La primera norma permite a EE.UU. identificar tecnologías emergentes e imponer restricciones temporales sobre ellas. La segunda facultad al gobierno para establecer rápidamente requisitos de licencia cuando exista riesgo de que tecnologías controladas lleguen a usuarios vinculados a inteligencia militar en países considerados adversarios, como China o Rusia.

Aunque el gobierno aún no ha explicado públicamente los motivos de la decisión, la empresa sostiene que la orden fue emitida después de que se descubrió que era posible realizar un “jailbreak”, es decir, eludir las barreras de seguridad de Fable 5, una versión recientemente lanzada de Mythos que Anthropic había bloqueado para tareas de ciberseguridad.

“EE.UU. resolvió un problema”, afirmó Koren, en referencia al riesgo asociado al jailbreak. “Pero abrió una caja de Pandora al hacerlo de esta manera”.

Desde la semana pasada, el personal técnico de la compañía y funcionarios del gobierno mantienen conversaciones para tratar de resolver las preocupaciones de seguridad nacional planteadas por Washington, aunque hasta ahora hay pocas señales públicas de avances. Consultado el miércoles durante la cumbre del Grupo de los Siete en Francia sobre el estado de las negociaciones, Trump respondió que iban “bien”, sin ofrecer más detalles.

En la cumbre del G7, la ofensiva de EE.UU. contra Anthropic adquirió un lugar central. El presidente francés, Emmanuel Macron, encabezó conversaciones sobre mecanismos para desplegar modelos avanzados de IA a través de los llamados socios de confianza. En términos generales, la medida estadounidense ha “reavivado en todo el mundo los llamados a la soberanía tecnológica ya la independencia del ecosistema estadounidense”, dijo Michelle Nie, investigadora del Center for a New American Security.

Por ahora, las medidas del Departamento de Comercio obligan a Anthropic a obtener una licencia para ofrecer esos modelos a cualquier persona considerada extranjera. La empresa actualmente no exige verificar la ciudadanía de sus usuarios y, además, cuenta con ciudadanos extranjeros entre sus propios empleados.

La medida obliga al resto de la industria de la IA a tomar en serio la autoridad que Lutnick afirma tener. Además, si se cuestionan las disposiciones utilizadas contra Anthropic, el BIS podría recurrir a otras facultades para imponer restricciones. Esto aumenta el riesgo de que empresas que choquen con las exigencias del gobierno estadounidense sufran interrupciones en el acceso a servicios clave.

Aidan Gomez, director ejecutivo de la desarrolladora canadiense de IA Cohere Inc., afirmó el jueves que el episodio demuestra la necesidad de que las empresas dependan de una variedad de proveedores.

“Es exactamente lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo”, señaló Gómez en una entrevista durante la conferencia VivaTech en Francia. “Si depende de unos pocos grandes actores centralizados, corres el riesgo de perder acceso, por lo que necesitas una cadena de suministro de IA diversificada”.

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