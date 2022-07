La densa relación de Colombia con el petróleo

Transición energética es uno de los términos más sonados por estos días. Y, a la vez, puede ser uno de los que más asuste al sector minero-energético.

En un principio, el entonces candidato presidencial, Gustavo Petro, aseguró que no se firmarían nuevos contratos de exploración petrolera en el país, al tiempo que se prohibiría la exploración de yacimientos no convencionales: en otras palabras, no habría fracking.

Con la designación paulatina de sus miembros de gabinete, las propuestas del entonces candidato han ido tomando nuevas formas. Por un lado, el fracking pareciera que definitivamente no va, según dijo la semana pasada la designada ministra de Ambiente, Susana Muhamad.