La DIAN aprehendió en Cartagena mercancías avaluadas en más de $6.400 millones

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que, entre el 28 de julio y el 17 de agosto, se logró la aprehensión de mercancías avaluadas en $6.400 millones. Esto en el marco de las acciones de control contra la evasión y el contrabando adelantadas en la ciudad de Cartagena.

Según lo detallado por la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, estas mercancías intentaban ingresar al territorio aduanero sin cumplir con los requisitos legales, o ya se encontraban listas para su distribución en los distintos puntos de comercio de la ciudad.

“De manera estratégica, y a partir de labores de inteligencia y perfilamientos, las acciones de control se llevaron a cabo en varios puntos neurálgicos de la ciudad como el aeropuerto, puerto, carreteras, zonas francas y establecimientos comerciales, dando un fuerte golpe al contrabando y la ilegalidad”, informó la DIAN

Entre las principales acciones y resultados durante las tres semanas mencionadas están:

Aeropuerto Rafael Núñez: En el control a viajeros fueron aprehendidos, entre otros productos, medicamentos, suplementos, perfumes, ropa y calzado, lo anterior avaluado en $96.252.945. Operaciones de control de carga: Durante un período de tres semanas, se realizaron 10 procedimientos de control a mercancías ingresadas por vía aérea. Como resultado, las aprehensiones alcanzaron un valor total de $3.751.544.795. Puerto y zona franca: En estos puntos fueron aprehendidos cosméticos como labiales, bases y delineadores, los cuales no cumplían con los requisitos sanitarios exigidos. El avalúo de esta mercancía fue de $1.335.360.697 Operaciones de fiscalización: En depósitos y comercios de la ciudad fueron aprehendidas mercancías avaluadas en $70.067.075. Entre esta mercancía se cuentan pistolas de hidrogel, ropa para dama y caballero, y gorras deportivas. Controles en carretera y establecimientos de Cartagena: Se aprehendieron mercancías por $1.218.621.244.

