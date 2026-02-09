La Dian incauta cargamento de cigarrillos valorado en más de COP 3.700 millones

(Imagen de referencia) La mercancía incautada permanece en estado de aprehensión, con traslado y entrega a la Unión Temporal Nueva Logística. Foto: Pexels

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó sobre la aprehensión de 513.500 cajetillas de cigarrillos, en el marco de un operativo que se adelantó en el Urabá antioqueño.

Esa cantidad se encontraba contenida en 1.027 pacas. En total, fueron 10.270.000 millones de unidades aprehendidas, cuyo valor aduanero asciende a COP 3.795.528.500.

“Durante el procedimiento, llevado a cabo por funcionarios de la Dirección Seccional de Urabá con el apoyo de su grupo de Policía Fiscal y Aduanera en un depósito del corregimiento Zungo Embarcadero, se identificó que la mercancía no estaba amparada en los documentos de transporte correspondientes”, informó la DIAN.

La mercancía incautada permanece en estado de aprehensión, con traslado y entrega a la Unión Temporal Nueva Logística, la cual se encuentra ubicada en el municipio de Turbo, Antioquia. Allí continuará el trámite administrativo correspondiente, conforme a la normatividad vigente.

“La DIAN reafirma su compromiso con el control al contrabando, la protección de la salud pública y la defensa del comercio legal, contribuyendo a salvaguardar los intereses del Estado y de los consumidores, así como a fortalecer la legalidad en las operaciones de comercio exterior”.

