La DIAN investiga a más de 2.000 posibles proveedores ficticios

La DIAN también adelanta acciones persuasivas a 3.638 contribuyentes que tienen transacciones con proveedores ficticios. Foto: Tomada de Twitter @jromerotarazona

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tiene en la mira a 2.270 posibles proveedores ficticios. Esta identificación se dio tras las más de 8.600 visitas de control realizadas en el tercer trimestre del año, las cuales tuvieron como principal objetivo verificar la correcta implementación de la facturación electrónica.

Un proveedor ficticio es aquel que emite facturas por operaciones que nunca se realizaron, una práctica que es ilegal.

Según la dirección, estas investigaciones se suman a otras 425. En los últimos cinco años, este ejercicio que adelanta la DIAN ha permitido sancionar a 310 contribuyentes por este concepto.

“La Entidad advierte a los contribuyentes que no es válido soportar costos, gastos ni impuestos descontables con facturas emitidas por personas naturales o entidades declaradas como proveedores ficticios, por el contrario, la invitación es a denunciar a través del Sistema de Denuncias de Fiscalización en nuestro portal institucional”, aseguró Luis Eduardo Llinás Chica, director general encargado de la DIAN.

De forma paralela, la DIAN también adelanta acciones persuasivas a 3.638 contribuyentes que tienen transacciones con proveedores ficticios, a quienes se le ha invitado corregir, de manera voluntaria, las inconsistencias que se presentan en sus declaraciones.

“Con el propósito de cerrar espacios de evasión asociados a la facturación electrónica, la DIAN despliega una estrategia integral que articula prevención y transparencia, con acciones como: orientación al contribuyente y alertas tempranas; control para identificar emisores y redes sin soporte real, y sanción mediante auditorías focalizadas. Igualmente, con la publicación y actualización del Listado de proveedores ficticios, disponible en el portal institucional”, detalló la dirección.

La DIAN hizo un llamado para identificar y prevenir estos riesgos de la siguiente forma:

Verifique a su contraparte antes de contratar o recibir facturas, consultando el Listado Público de Proveedores Ficticios disponible en: https://www.dian.gov.co/Proveedores_Ficticios/Proveedores-Ficticios-09102025.pdf Haga la debida diligencia de su contraparte y evite riesgos de lavado de activos. Confirme la habilitación del emisor de facturación electrónica y la existencia de soportes reales de la operación.

Gracias al trabajo conjunto que ha hecho la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera de la DIAN con la Fiscalía General de la Nación, se logró la desarticulación de una organización criminal dedicada a la expedición de facturas falsas a través de empresas de papel, las cuales soportaban operaciones simuladas de compra y venta de activos y/o servicios a favor de otras personas naturales o jurídicas legalmente constituidas, con el fin de que estas últimas se apropiaran del impuesto sobre las ventas (IVA) o disminuyeran la base gravable del impuesto sobre la renta.

Esto permitió la captura de 27 personas y la aplicación de medida de extinción de dominio a 40 inmuebles, los cuales están avalados en COP 27,5 millones.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.