La DIAN le pone la lupa al contrabando en carreteras y depósitos

(Imagen de referencia) Estas acciones derivaron en la adopción de medidas cautelares sobre productos como cigarrillos, prendas de vestir, calzado, perfumes, lociones, artículos para el hogar, utensilios de cocina, audífonos y textiles. Foto: Cortesía DIAN

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), informó que en los últimos días ha reforzado los controles contra el contrabando en carreteras y depósitos públicos.

Con el apoyo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA), la autoridad aduanera inspeccionó cerca de 3.700 vehículos que circulaban por carreteras de 27 departamentos del país, así como la verificación de mercancías en 15 depósitos públicos, ubicados en ocho ciudades.

Estas acciones derivaron en la adopción de medidas cautelares sobre productos como cigarrillos, prendas de vestir, calzado, perfumes, lociones, artículos para el hogar, utensilios de cocina, audífonos y textiles.

“Las acciones, en las cuales participaron más de 300 servidores públicos de la entidad se desarrollaron de manera simultánea en corredores viales de Bogotá y 27 departamentos; así como en depósitos públicos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Buenaventura, Santa Marta e Ipiales; en estos sitios se adelantó revisión de la documentación y condiciones de las mercancías transportadas”, detalló la DIAN.

Fueron 15 los depósitos públicos inspeccionados, con la participación de 60 servidores públicos. Como resultado de estas visitas se adoptaron ocho medidas cautelares de retención temporal sobre mercancías, con un avalúo aproximado de COP 554 millones, mientras la DIAN adelanta las verificaciones correspondientes.

De las anteriores medidas, tres se aplicaron en Cartagena (en contenedores con cosméticos, ventiladores y máquinas de juego y accesorios; otras tres en Medellín, sobre carcasas para celular y cosméticos; y dos en Barranquilla obre autopartes y envases metálicos.

“Estas acciones no solo permiten detectar posibles irregularidades, sino que también fortalecen la prevención del contrabando y generan un efecto disuasivo que incentiva a los usuarios del comercio exterior a revisar sus operaciones y cumplir oportunamente sus obligaciones”, concluyó la dirección.

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