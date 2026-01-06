La DIAN frustra intento de ingreso ilegal de partes de armas de fuego

Cargamento ilegal de partes de armas de fuego incautado por la DIAN y la POLFA. Foto: Cortesía

En las últimas horas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en colaboración con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), logró la incautación de un cargamento ilegal de partes de armas de fuego.

La operación se hizo en el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Según lo explicado por la DIAN, camuflados dentro de un asador, enviado por tráfico postal, se encontraron 25 cañones para armas de fuego.

Estos artefactos provenían desde Miami tenían como destino a Cali.

“Durante la inspección con escáneres en la zona de verificación, las autoridades detectaron irregularidades en un paquete proveniente de Miami, Estados Unidos, con destino final a la ciudad Cali. Tras una revisión exhaustiva, se confirmó la presencia de 25 cañones para armas de fuego, camuflados dentro de un asador metálico, una maniobra utilizada para intentar evadir los controles aduaneros”, detalló la entidad.

Tras el operativo, estas partes de armas quedaron bajo la custodia de la POLFA, autoridad que realizará los trámites legales pertinentes.

“Con este tipo de acciones, la DIAN ratifica su compromiso con la seguridad nacional y su lucha permanente contra el contrabando y el tráfico de mercancías prohibidas en los puntos de control fronterizo”, concluyó la dirección.

