La DIAN muestra en cifras el comportamiento del Black Friday este año

El año pasado, entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, las ventas superaron los COP 46,2 billones, con más de 77 millones de facturas. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Black Friday se ha consolidado como una de las fechas comerciales más importantes del año. Muchos consumidores la aprovechan para adelantar las compras de diciembre, atraídos por los descuentos con los que miles de comercios buscan impulsar sus ventas.

Según la información de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con corte a las tres de la tarde del viernes, el volumen de las ventas fue del COP 10,2 billones, los cuales representaron más de 16 millones de facturas electrónicas.

Las regiones que más registraron ventas, en esa ventana de tiempo, fueron:

Bogotá D.C.: $ 5.1 billones

Antioquia: $ 1.3 billones

Valle del Cauca: $ 769 mil millones

Las actividades económicas que tuvieron más protagonismo fueron:

Sector industrial: $ 8 billones (78.59%)

Venta automotriz: $ 465.736 millones (4.56%)

Alimentos: $ 356.628 millones ( 3.50%)

Tecnología y comercio electrónico: $ 346.490 millones (3.40%)

Para el sábado, también con corte a las tres de la tarde, el volúmen de las ventas fue de COP 6,9 billones, lo que se tradujo en 17,3 millones de facturas electrónicas.

Ese día, el panorama por regiones fue similar al del viernes:

Bogotá D.C.: $ 2.3 billones

Antioquia: $ 1.6 billones

Valle del Cauca: $ 574 mil millones

Así fue la fotografía en actividades económicas:

Venta automotriz: $ 617.500 millones (30,17 %)

Alimentos: $ 431.300 millones (21,07 %)

Artículos del hogar: $ 273.400 millones (13,36 %)

Farmacia y cosmética: $ 191.900 millones (9,38 %)

Logística y manufactura: $ 163.500millones (7,99 %)

Tecnología: $ 156.000 millones (7,62 %)

Comercio electrónico: $ 12.000 millones (0,59 %)

Tenga en cuenta que estas son cifras preliminares, ya que la DIAN sigue trabajando en organizar la información sobre lo que se registró en el resto de las horas del viernes y sábado, así como el domingo.

Para tener una referencia, tenga en cuenta que el año pasado, entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, las ventas superaron los COP 46,2 billones, con más de 77 millones de facturas. De estas, 13.7 millones se realizaron en actividades económicas asociadas a bienes ofertados con Black Friday, por COP 2,4 billones de pesos.

Solo el viernes negro del año pasado se transaron 4,9 millones de facturas por valor de COP 1.1 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 31,9% del valor

Las principales categorías de consumo el año pasado fueron:

Prendas de vestir y calzado: 18%

Equipos de cómputo, dispositivos móviles, aparatos de sonido y de video: 15%

Productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador: 12%

Artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio: 9%

Por regiones, las cifras reflejan incrementos significativos en la emisión de facturas electrónicas, comparadas con el 24 de noviembre 2023, así:

Bogotá: +47%

Antioquia: +15%

Valle del Cauca: +9%

Atlántico: +4

Santander: +2%

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.