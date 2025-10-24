La DIAN subastará joyas, oro y relojes de alta gama: así puede participar

(Imagen de referencia) Las características de los artículos se pueden consultar en la plataforma de El Martillo. Foto: EFE - TOLGA AKMEN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) adelantará una subasta de joyas, metales preciosos y relojes de alta gama.

Esta se realizará mediante la plataforma El Martillo, del Banco Popular, desde el 27 de octubre a las 8 de la mañana y hasta el 29 de octubre a las 2.30 de la tarde.

Las mercancías que serán subastadas provienen de las acciones de control y fiscalización que adelanta la DIAN en diferentes regiones, como aprehensiones, decomisos y abandonos a favor de la nación. El dinero que se obtiene tras estas ventas aportan al fortalecimiento del tesoro del país.

Para participar, usted debe registrarse en la página web de El Martillo. Una vez haya creado un usuario, podrá consultar el catálogo completo de las mercancías, así como revisar la descripción de cada artículo para saber sus condiciones.

Los bienes disponibles para la subasta se encuentran ubicados en 5 ciudades: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín.

“El proceso se desarrollará bajo estrictos principios de legalidad, transparencia y con el respaldo institucional de la DIAN y el Banco Popular. La entidad invita a la ciudadanía a participar y aprovechar esta oportunidad para adquirir bienes de valor en un entorno seguro y confiable”, detalla.

Si alguno de los artículos llama la atención, usted puede cargar dinero a su cuenta, con el cual podrá participar de la puja. Cuando su oferta sea la más alta, el sistema le dirá que va “ganando”; mientras que si es superada por otra le dirá “perdiendo”.

Si, al finalizar, no logró conseguir ninguno de los artículos, el sistema retornará el dinero que cargó a la cuenta bancaria de origen.

En el siguiente enlace puede consultar el catálogo de bienes y artículos a subastar https://www.elmartillo.com.co/inicio.

