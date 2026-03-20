La DIAN subastará joyas, relojes y vehículos: ¿cómo participar?

Estos bienes se encuentran ubicados en Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Medellín. Foto: El Espectador

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció que adelantará una nueva subasta de joyas, relojes, vehículos y maquinaria industrial.

Las mercancías que serán subastadas son producto de las aprehensiones, decomisos o bienes declarados en abandono en favor de la nación. El dinero de estas operaciones será para el beneficio de las finanzas del Estado.

Estos bienes se encuentran ubicados en Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Medellín.

Según lo informado por la DIAN, así podrá participar

Regístrese con su información básica de contacto en: https://www.elmartillo.com.co/inicio . La página validará su registro con preguntas de seguridad. Asegúrese de contar con una cuenta corriente o de ahorros, de cualquier entidad bancaria del país, habilitada para hacer pagos por PSE. Si ya se encuentra registrado, simplemente ingrese con su usuario y contraseña.

Revise el catálogo e identifique la mercancía de su interés. Allí podrá encontrar información como ubicación, número de lote, precio base, especificaciones, condiciones generales y especiales para comprarla. También podrá saber si el bien de su interés está en exhibición y los datos del lugar para que pueda verlo.

El día de la subasta debe ingresar a la página https://www.elmartillo.com.co/inicio , con su usuario y contraseña, y dar clic en “Sala de subastas virtuales”.

Una vez allí, debe hacer el depósito virtual en el botón de pagos seguros en línea PSE, que encontrará en el menú “Mi Cuenta - Constituye tu depósito”. Luego de que el pago sea aprobado por su entidad bancaria, encontrará el depósito en el enlace “Mi Cuenta - Consulte sus pagos PSE” y, de igual forma, aparecerá en la “Sala de subastas virtuales”.

En la “Sala de subastas virtuales” elija el lote por el cual va a ofertar y escoja el depósito virtual que va a usar con un clic en la casilla “Utilizar”. Solo para la primera oferta debe elegir un depósito; para las siguientes ofertas del mismo lote no será necesario. El sistema le indicará la oferta y el margen mínimo de mejora para entrar en la puja.

Luego de ofertar, el sistema identificará el lote por el cual está ofertando con la palabra “Ganando” y, en caso de que alguien supere su oferta, aparecerá la palabra “Perdiendo”. Esto le permitirá mejorar sus ofertas.

Cada lote cuenta con un cronómetro que indica el tiempo que falta para el cierre de la subasta. Por esta razón, es importante estar pendiente hasta que quede claro que ya no se reciben más ofertas.

Cuando termine la subasta, el sistema determinará quién tiene la mejor oferta y enviará el acta de adjudicación vía correo electrónico al ganador, quien deberá depositar el saldo de la mercancía dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes, ya sea con un pago virtual o una consignación a “Depósito para Remate”, en cualquier oficina del Banco Popular.

Si no resulta ganador en la subasta, el dinero será devuelto a la cuenta bancaria de origen. Si resulta ganador, será contactado para la entrega de la mercancía.

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