La DIAN subastará metales preciosos, relojes, vehículos y maquinaria

(Imagen de referencia) Usted puede consultar el catálogo de productos a subastar en la página de El Marillo. Foto: Archivo Particular

Recientemente, la DIAN informó que realizará una subasta virtual. Entre los artículos ofrecidos se encuentran metales preciosos, relojes, maquinaria industrial y automotores. Estas mercancías provienen de las aprehensiones o decomisos realizados por la entidad.

La subasta se hará de forma virtual, mediante la plataforma de El Martillo del Banco Popular.

“Todas las personas pueden participar y adquirir los bienes de su interés. Sólo deben registrarse previamente en la plataforma, la cual validará el proceso mediante preguntas de seguridad”, explicó la DIAN.

La entidad recomienda que antes de participar en la subasta, es importante revisar con detenimiento el catálogo disponible. Este se puede consultar en la mencionada plataforma. Allí se encuentra información como ubicación, número de lote, precio base, especificaciones, así como condiciones generales y especiales para la compra. Gran parte de estos también se encuentran exhibidos de forma física.

¿Cómo participar?

Lo primero que debe hacer es registrarse con un usuario y contraseña en esta página de la plataforma: https://www.elmartillo.com.co/inicio. Una vrz allí, debe hacer clic en la Sala de subastas virtuales.

La plataforma recibirá ofertas desde las 8 de la mañana del miércoles 1 de octubre y hasta las 10:30 de la mañana del viernes 3 de octubre.

“Asegúrese de contar con una cuenta corriente y/o cuenta de ahorros de cualquier entidad bancaria del país, habilitada para hacer pagos por PSE. Si ya se encuentra registrado, simplemente ingrese con su usuario y contraseña”, informa la DIAN.

Posteriormente, usted deberá hacer un depósito virtual, mediante el botón de pagos PSE. Cuando este pago sea aprobado, el valor se verá reflejado en su cuenta, así como en la sala de subastas virtuales.

En esa sala, usted podrá elegir el lote por el cual va a ofertar y escoger el depósito virtual con el que participará en la puja.

Allí también podrá visualizar el margen mínimo para poder entrar a la subasta y quedarse con la mercancía. Una vez iniciada, el sistema le mostrará si va “ganando” o “perdiendo”, ante lo cual usted podrá mejorar su oferta.

“Cada lote cuenta con un cronómetro que muestra el tiempo restante hasta el cierre de la subasta. Por lo anterior, le recomendamos estar atento a este reloj hasta confirmar que ya no se aceptan más ofertas. Cuando termine la subasta, el sistema determinará quién tiene la mejor oferta y enviará el acta de adjudicación vía correo electrónico al ganador, quien deberá depositar el saldo del valor de la mercancía dentro de los cuatro días hábiles siguientes, ya sea con un pago virtual o una consignación a ‘Depósito para Remate’, en cualquier oficina del Banco Popular”, explica la DIAN.

Si usted participó en la subasta, pero no ganó, El Martillo realizará la devolución del monto consignado a la misma cuenta bancaria desde la cual se efectuó el pago.

No caiga en estafas, ningún funcionario del Banco Popular, de la DIAN, ni de terceros está autorizado para solicitarle dinero.

