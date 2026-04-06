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La DIAN vuelve a habilitar citas: lo que debe saber para agendar su turno

Se reactivó el sistema de agendamiento para la gestión de trámites. Aquí el paso a paso.

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Redacción Economía
07 de abril de 2026 - 12:00 a. m.
Los servicios de agendamiento de trámites se pueden realizar para la atención en canales presenciales o de video atención.
Los servicios de agendamiento de trámites se pueden realizar para la atención en canales presenciales o de video atención.
Foto: Tomada de Twitter @jromerotarazona
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El servicio de agendamiento de citas es una herramienta que ofrece la DIAN para facilitar los trámites con la entidad. Recientemente la dirección recordó que esta volvió a estar habilitada desde el 30 de marzo.

Los servicios de agendamiento de trámites se pueden realizar para la atención en canales presenciales o de video atención.

“La puesta en marcha nuevamente del servicio de agendamiento facilita el acceso de los usuarios a los servicios de la entidad garantizando una atención organizada, segura y eficiente”, dijo la dirección.

Los interesados en utilizar esta herramienta pueden hacerlo mediante la página web www.dian.gov.co. Una vez allí debe seleccionar el apartado de “Agendamiento de citas”, posteriormente hacer clic en el botón “agende su cita aquí”, luego en agendar cita y seguir las instrucciones que se le indican.

“Para más información, la ciudadanía puede comunicarse con el Contact Center al número (601) 489 9000. La DIAN continúa trabajando para fortalecer la seguridad de la información, sus canales de atención, así como brindar un mejor servicio a la ciudadanía”, concluyó la DIAN.

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Por Redacción Economía

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