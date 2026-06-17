La disputa entre futbolistas y la Dimayor llega a un momento decisivo

Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Foto: Ministerio del Trabajo

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Un conflicto que lleva cerca de siete años estaría próximo a resolverse. El caso se remonta al 11 de septiembre de 2019, cuando la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) presentó un pliego de peticiones (de 12 puntos) ante la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

Sin embargo, no se encontró una respuesta, por lo que el sindicato acudió al Ministerio de Trabajo y a la OIT en busca de una defensa a su derecho de negociación colectiva. La cartera laboral ha acompañado esta mediación desde el año 2023, facilitando espacios de concertación entre las partes.

“Como resultado de ese acompañamiento, en mayo de ese año se construyó un borrador de acuerdo que permitió avances significativos en la discusión”, detalló.

Por esa vía, las conversaciones continuaron hasta febrero de 2025, pero ante la insistencia de los empleadores de que se realicen reuniones programadas, se levantó un acta con acuerdos parciales y, posteriormente, los futbolistas votaron a favor de la huelga para, posteriormente, alcanzarse un nuevo acuerdo en septiembre de 2025.

“No obstante, durante la reunión del 31 de octubre, la FCF y la DIMAYOR se abstuvieron de suscribir, situación que llevó a ACOLFUTPRO a solicitar formalmente la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento Obligatorio”, explicó el ministerio.

La noticia es que dicho tribunal de arbitramento fue recientemente conformado tras la elección del tercer árbitro, el cual fue seleccionado mediante un proceso de sorteo. Se resolvió adoptar esa vía porque los árbitros que habían sido designados por ACOLFUTPRO y la DIMAYOR no lograron llegar a un consenso para elegir al tercer integrante.

También resulta noticioso que este sea el primer Tribunal de Arbitramento convocado en Colombia para resolver un conflicto colectivo surgido en un escenario de diálogo social que va más allá de los mecanismos tradicionales de negociación establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo.

El trabajo que queda en manos de este tribunal es el de estudiar las peticiones presentadas por las y los futbolistas profesionales, y emitir una decisión definitiva sobre los puntos que siguen sin resolverse.

“Desde el Ministerio del Trabajo nos hemos puesto la camiseta por los jugadores y jugadoras del fútbol profesional colombiano, sin oportunismos ni manipulaciones. Hemos promovido el diálogo entre las partes para alcanzar acuerdos y ahora confiamos en que el Tribunal de Arbitramento será el escenario adecuado para tramitar y resolver las demandas de los y las futbolistas del país”, dijo el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

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