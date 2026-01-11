La economía colombiana en cifras: lo que dejó 2025 y las expectativas para 2026

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Se acabó 2025 con luces y sombras para la economía. Por el lado de las buenas noticias está el crecimiento económico. En el tercer trimestre del año (último dato disponible), el Producto Interno Bruto (PIB) creció 3,6 %, por encima de las proyecciones de los analistas. Con ese dato, el acumulado (enero-septiembre) está en 2,8 %. Los cálculos del Ministerio de Hacienda indican que la economía habría crecido 2,9 % el año pasado.

En la lista de las luces también está el desempleo en un solo dígito. En el último registro (noviembre) se ubicó en 7...