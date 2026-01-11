Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La economía colombiana en cifras: lo que dejó 2025 y las expectativas para 2026

Los datos disponibles indican que en 2025 el crecimiento superó los pronósticos, pero también se consolidaron riesgos fiscales que el país tendrá que asumir. Colombia se enfrenta a un 2026 marcado por la emergencia económica y el reto de una inflación que se resiste a bajar. Este es el balance de las cifras que marcaron el año y los indicadores que dictarán la suerte para los próximos meses.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
11 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images

Se acabó 2025 con luces y sombras para la economía. Por el lado de las buenas noticias está el crecimiento económico. En el tercer trimestre del año (último dato disponible), el Producto Interno Bruto (PIB) creció 3,6 %, por encima de las proyecciones de los analistas. Con ese dato, el acumulado (enero-septiembre) está en 2,8 %. Los cálculos del Ministerio de Hacienda indican que la economía habría crecido 2,9 % el año pasado.

En la lista de las luces también está el desempleo en un solo dígito. En el último registro (noviembre) se ubicó en 7...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Inflación

Economía

PIB

PremiumEE

Tasas de interés

Desempleo

Importaciones

Exportaciones

Comercio

Salario mínimo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.