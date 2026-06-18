La economía colombiana siguió creciendo en abril impulsada por el sector servicios

El arranque de año genera un impulso que lo posiciona como el de mayor crecimiento en los últimos años. Foto: CRISTIAN GARAVITO / EL... - Cristian Garavito / El Espectador

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La economía colombiana volvió a mostrar señales de fortaleza y completó otro mes en terreno positivo. De acuerdo con el más reciente reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) registró en abril un crecimiento anual de 3,34 %.

No obstante, al hacerle un acercamiento a esta cifra se evidencia una leve desaceleración si se compara con el comportamiento en marzo, pues para entonces la variación mensual fue del 1,09 %, mientras que en abril la variación fue del 0,34 %.

Pero también hay que decir que el arranque de año genera un impulso que lo posiciona como el de mayor crecimiento en los últimos años. En lo corrido del año (enero - abril), el crecimiento de la economía colombiana ha sido del 2,46 %, cifra superior a la consolidada en la misma ventana de tiempo consolidada en años anteriores: 2025: 1,86 %; 2024: 1,71 %.

Actividades primarias

Aquí se agrupa la agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras. En abril, el índice se ubicó en 95,67, lo que se traduce en una caída de 2,35 % respecto al mismo mes del año pasado.

Si se revisa la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el índice fue de 103,18, lo que también marca una caída del 2,23 % de cara a su referente de 2025.

Actividades secundarias

Aquí se agrupan las manufacturas y la construcción. En abril, el índice se ubicó en 92,77, lo que se traduce en un crecimiento de 1,83 % respecto al mismo mes del año pasado.

Si se revisa la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el índice fue de 97,39, lo que también marca un alza del 0,32 % de cara a su referente de 2025.

Actividades terciarias

Aquí se agrupan actividades como servicios públicos, alojamiento y servicios de comida, actividades inmobiliarias y administración pública y defensa, entre otras. En abril, el índice se ubicó en 140,58, lo que se traduce en un crecimiento de 4,58 % respecto al mismo mes del año pasado.

Si se revisa la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el índice fue de 144,28, lo que también marca un alza del 4,45 % de cara a su referente de 2025.

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