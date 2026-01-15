Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La economía de Cuba, en caída libre

La isla padece apagones generalizados, falta de insumos médicos y precios estratosféricos de alimentos, a lo que se suma la situación en Venezuela, uno de sus aliados y abastecedor de petróleo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
David C. Adams y Frances Robles | The New York Times
15 de enero de 2026 - 02:10 a. m.
Cuba afronta su máxima tensión con EE. UU. en décadas sumida en su peor crisis.
Cuba afronta su máxima tensión con EE. UU. en décadas sumida en su peor crisis.
Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

Cuba, según todos los indicios, atraviesa el peor momento económico en los 67 años de historia de su revolución comunista.

Aunque la isla ha sufrido episodios periódicos de migraciones masivas, escasez de alimentos y agitación social en décadas pasadas, nunca antes los cubanos habían experimentado un colapso tan generalizado de la red de seguridad social de la que los dirigentes del país —empezando por Fidel Castro— se sentían orgullosos.

Vínculos relacionados

Emergencia económica, deuda y confianza: el tablero completo detrás de la defensa de Petro
EE. UU. impone arancel a chips avanzados en acuerdo que habilita ventas de Nvidia a China
Café colombiano: tras un año récord, ¿qué viene para el sector en 2026?
Quiebra personal cerró 2025 con el mayor salto de insolvencias en una década

“Yo, que nací allí, y vivo allí, te voy a decir que nunca había estado tan malo como ahora”, dijo Omar...

Por David C. Adams y Frances Robles | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Cuba

Estados Unidos

Venezuela

Economía global

 

Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 26 minutos
67 años hundiéndose...
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.