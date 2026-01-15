La economía de Cuba, en caída libre

Cuba afronta su máxima tensión con EE. UU. en décadas sumida en su peor crisis. Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

Cuba, según todos los indicios, atraviesa el peor momento económico en los 67 años de historia de su revolución comunista.

Aunque la isla ha sufrido episodios periódicos de migraciones masivas, escasez de alimentos y agitación social en décadas pasadas, nunca antes los cubanos habían experimentado un colapso tan generalizado de la red de seguridad social de la que los dirigentes del país —empezando por Fidel Castro— se sentían orgullosos.

“Yo, que nací allí, y vivo allí, te voy a decir que nunca había estado tan malo como ahora”, dijo Omar...