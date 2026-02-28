Publicidad

La emergencia invernal revive el temor de la expropiación: ¿qué hay detrás del decreto?

Con el Decreto 174 de 2026 el Gobierno busca reordenar áreas productivas, recuperar baldíos estratégicos y garantizar una reparación para los afectador por la emergencia climática.

María Camila Ramírez Cañón
28 de febrero de 2026 - 01:00 p. m.
Varias zonas rurales en Córdoba quedaron completamente bajo el agua por las intensas lluvias de los últimos días.
Foto: UNGRD

Un decreto menciona la palabra “expropiación” en un tema relacionado con las tierras y el pánico revive. Así ha ocurrido durante todo el Gobierno de Gustavo Petro. Pero antes de prender las alarmas, vale la pena revisar a qué se refiere, esta vez.

Hay que comenzar por decir que esta discusión se da, otra vez, en el marco de una emergencia económica. Ya había ocurrido a principios de 2025 con el Catatumbo y ahora se da por cuenta de las afectaciones por la ola invernal en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar,...

