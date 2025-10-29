La Fed recortó sus tasas, pero sembró dudas sobre nuevas bajas

Jerome Powell, cabeza de la Reserva Federal de EE.UU. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció el miércoles el segundo recorte de un cuarto de punto porcentual de sus tasas de interés de referencia este año ante un aumento de riesgos para el mercado laboral.

La decisión de reducir las tasas de referencia a un rango de 3,75%-4%, que era esperada por los mercados, fue aprobada por diez votos a favor y dos en contra, según informó la Fed en un comunicado.

El presidente del banco central, Jerome Powell, rebajó los ánimos de los partidarios de reducir las tasas, como el presidente Donald...