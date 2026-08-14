La fiebre cripto se enfría: cierran fondos y caen las inversiones

El retroceso va más allá de las altcoins: algunos de los productos abandonados o cerrados estaban vinculados a Bitcoin y Ether, ya que los inversores minoristas siguen retirando capital del sector en favor de apuestas en auge como la inteligencia artificial. Foto: EFE - Rodrigo Sura

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La prolongada crisis del sector de los activos digitales se está cobrando nuevas víctimas: los fondos creados para acercar las criptomonedas de todo tipo a los inversores convencionales.

En los últimos días, Grayscale Investments retiró sus planes para fondos cotizados en bolsa vinculados a ADA de Cardano, DOT de Polkadot y HBAR de Hedera. Si bien una caída que se ha prolongado durante meses ha hecho que el Bitcoin, la criptomoneda más importante, haya bajado un 28% este año, otras criptomonedas están teniendo un desempeño aún peor. Un índice de criptomonedas menores ha caído más del 40% en 2026, y tokens más conocidos, como Dogecoin, Solana y ADA, han perdido aproximadamente la mitad de su valor. Las plataformas de intercambio han eliminado grandes cantidades de criptomonedas de sus listados y la actividad comercial se ha reducido drásticamente.

Las retiradas de fondos, así como una serie de cierres de fondos, demuestran cómo la prolongada debilidad de los tokens más pequeños de las criptomonedas está afectando a las empresas de inversión alternativas que buscaban capitalizar el afán de los inversores minoristas por los productos digitales de consumo masivo.

«Puede que exista cierto interés por parte de los inversores en tokens de menor capitalización, pero esa demanda debe ser lo suficientemente grande como para justificar los costes de lanzamiento y mantenimiento de un fondo», afirmó Roxanna Islam, directora de investigación sectorial e industrial de VettaFi. Añadió que la rentabilidad de los ETF de tokens de menor capitalización podría estar resultando cada vez más difícil de justificar, especialmente a medida que el mercado en general se debilita y los activos en ETF de criptomonedas disminuyen.

El retroceso va más allá de las altcoins: algunos de los productos abandonados o cerrados estaban vinculados a Bitcoin y Ether, ya que los inversores minoristas siguen retirando capital del sector en favor de apuestas en auge como la inteligencia artificial.

Bitwise Asset Management anunció recientemente el cierre de dos fondos centrados en criptomonedas, mientras que el emisor REX Advisers hizo lo mismo con varios ETF , incluido BMAX , un vehículo enfocado en empresas que acumulan Bitcoin. Por su parte, Direxion cerró LMBO y REKT, dos fondos cuyos símbolos bursátiles hacen referencia a la jerga propia del mundo de las criptomonedas.

Ni siquiera el presidente Donald Trump ha sido inmune. Su empresa de redes sociales, Trump Media & Technology Group Corp., recientemente descartó los planes para un fondo basado en Bitcoin y Ether, según un documento presentado ante los organismos reguladores .

El sentimiento en el espacio de las criptomonedas ha estado deprimido durante meses. Bitcoin, la criptomoneda más grande, ahora ronda los 63.000 dólares, una caída drástica desde el máximo histórico de octubre, que superó los 125.000 dólares. Alrededor de 4.700 millones de dólares han salido de los ETF centrados en Bitcoin en lo que va del año, mientras que los enfocados en Ether han perdido aproximadamente 1.500 millones de dólares, según datos recopilados por Bloomberg. Históricamente, en los mercados bajistas de criptomonedas, las criptomonedas más pequeñas han sufrido fuertes caídas, lo que significa que muchos de los vehículos de inversión centrados en criptomonedas de nicho han tenido un desempeño desproporcionado.

Gran parte del fervor especulativo que alguna vez caracterizó este sector se ha atenuado, y los inversores minoristas han comenzado a alejarse de los activos digitales en favor de oportunidades de inversión en el mundo de las apuestas deportivas, los mercados de predicción y las operaciones basadas en inteligencia artificial. El mercado de criptomonedas en general ha perdido aproximadamente 1 billón de dólares este año, según CoinMarketCap .

Esto supone un giro radical respecto al año pasado, cuando el aumento de los precios y un marco regulatorio más favorable impulsaron una oleada de solicitudes de ETF más allá de Bitcoin y Ether. Los gestores de activos se apresuraron a empaquetar desde Dogecoin hasta XRP en fondos, apostando a que una estructura familiar y un fácil acceso a través de cuentas de corretaje atraerían nuevas inyecciones de capital.

Ahora, la realidad de que los ETF pueden ser costosos de lanzar y mantener, y que los productos que no logran acumular activos significativos corren el riesgo de volverse rápidamente antieconómicos, está afectando a muchas altcoins. Wall Street ha creado la infraestructura necesaria para integrar las criptomonedas en las finanzas convencionales, pero hasta ahora, gran parte del dinero que fluye a través de ella se está concentrando en las grandes empresas, dejando atrás a muchos tokens menos conocidos.

«El interés por algunas de las altcoins más pequeñas está disminuyendo», afirmó David D. Tawil, presidente y cofundador de ProChain Capital. «Incluso si existiera un interés considerable por parte de los inversores, al elegir un proveedor de ETF, es probable que busquen el más grande y el mejor».

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.