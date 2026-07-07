La fiebre de la IA dispara las ganancias de Samsung

Las acciones de Samsung, que cuenta con una amplia cartera de chips y productos electrónicos de consumo, han tenido un rendimiento inferior al de su rival SK Hynix Foto: EFE - LUONG THAI LINH

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Las ganancias trimestrales de Samsung Electronics Co. se multiplicaron por 19, superando con creces las expectativas, debido a la creciente demanda de chips de memoria necesarios en los centros de datos de IA.

El mayor fabricante de memorias del mundo reportó un ingreso operativo preliminar de 89,4 billones de wones (58 mil millones de dólares) en el trimestre finalizado en junio, superando con creces su desempeño para todo 2025. Los analistas habían proyectado, en promedio, 84,2 billones de wones. Los ingresos ascendieron a 171 billones de wones, frente a la estimación promedio de 169,2 billones de wones. Se espera que Samsung publique un estado financiero completo, que incluirá el ingreso neto y el desglose por divisiones, hacia finales de mes.

La escasez de chips de memoria sigue siendo un obstáculo clave para el desarrollo de la IA, según han declarado ejecutivos como Jensen Huang, director de Nvidia Corp., y Brad Lightcap, director de operaciones de OpenAI. Los fabricantes están priorizando el desarrollo de memorias de alta gama para satisfacer las necesidades de los centros de datos, lo que también provoca una escasez de memorias convencionales. Los analistas prevén que esta escasez se prolongue al menos hasta 2027, lo que otorga a Samsung y a sus rivales SK Hynix Inc. y Micron Technology Inc. un enorme poder de fijación de precios.

Según HSBC, esto ha provocado que los precios medios de venta de DRAM aumenten más de un 40 % en el trimestre de abril a junio con respecto a los tres meses anteriores, mientras que los precios de NAND subieron más de un 50 %.

Los resultados de Samsung están en el punto de mira, ya que los inversores intentan evaluar cuánto tiempo durarán las elevadas inversiones y valoraciones en torno a la IA. Las acciones globales de semiconductores alcanzaron niveles récord a principios de este año, pero han sufrido turbulencias debido a los temores sobre una mayor competencia, una posible sobrecapacidad y si los planes de inversión de cientos de miles de millones de dólares darán sus frutos.

Las acciones de Samsung, que cuenta con una amplia cartera de chips y productos electrónicos de consumo, han tenido un rendimiento inferior al de su rival SK Hynix, más centrada en memorias de alta gama para las necesidades de computación de la IA. Las acciones de Samsung, que se vieron afectadas por una venta masiva en los cinco días previos al viernes, acumulan una subida del 165% este año, frente al aumento de aproximadamente el 260% de SK Hynix.

Los dos fabricantes de chips son clave para las ambiciones de Corea del Sur de superar a otros países y liderar el campo de la inteligencia artificial. Samsung Group y SK Group planean construir dos plantas de fabricación de chips cada uno en el suroeste del país, con una inversión total de 800 billones de wones, para expandir rápidamente su capacidad de producción. El país aspira a duplicar su capacidad de producción de memorias en un plazo de cinco años. Para 2026, Samsung ha anunciado planes para invertir más de 70 mil millones de dólares en la expansión de su capacidad de producción e investigación.

Los fabricantes de chips están experimentando un aumento sin precedentes en la demanda de memoria de alto ancho de banda, esencial para los aceleradores de IA. Sin embargo, este cambio en la producción está generando una escasez histórica de chips de memoria convencionales, componentes clave de la mayoría de los dispositivos modernos, lo que reduce los márgenes de beneficio e incrementa los precios.

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