La fiebre de la IA lleva a Alphabet a endeudarse como nunca

Alphabet Inc. está pidiendo prestado por todas partes para financiar el plan de gasto sin precedentes detrás de sus ambiciones en materia de inteligencia artificial.

La empresa matriz de Google se dispone a recaudar USD 20.000 millones mediante una emisión de bonos en dólares estadounidenses, y también está presentando a los inversores lo que serían sus primeras emisiones en Suiza y el Reino Unido.

Esta última incluiría una inusual venta de bonos a 100 años, la primera vez que una empresa tecnológica intenta una emisión de este tipo desde el frenesí de las puntocom a finales de los 90.

Alphabet anunció la semana pasada que planea invertir hasta USD 185.000 millones en capital este año, una cifra superior a la de los últimos tres años en conjunto, gracias a una fuerte inversión en centros de datos cruciales para sus ambiciones en materia de inteligencia artificial. La compañía afirmó que las inversiones ya están impulsando los ingresos, ya que la inteligencia artificial fomenta más las búsquedas en línea.

Otras grandes empresas tecnológicas también están incrementando su gasto. Alphabet, Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. y Microsoft Corp. han pronosticado gastos de capital que alcanzarán aproximadamente los USD 650.000 millones en 2026, lo que impulsará un auge financiero y una tecnología potencialmente disruptiva que podría transformar por completo la economía global.

Una parte importante de ese gasto se financia en el mercado de bonos. La semana pasada, Oracle Corp. recaudó USD 25.000 millones de un bono que atrajo un récord de USD 129.000 millones en pedidos en su punto máximo.

La venta de bonos en dólares estadounidenses de Alphabet del lunes ha atraído más de USD 100.000 millones en órdenes. Se divide en hasta siete partes, según personas con conocimiento directo del asunto. El precio de la parte más larga de la oferta —un bono con vencimiento en 2066— se redujo a una prima de 0,95 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro, desde los 1,2 puntos porcentuales anteriores.

Morgan Stanley prevé que los hiperescaladores obtengan préstamos de USD 400.000 millones este año, frente a los USD 165.000 millones de 2025. Esta oleada de emisiones probablemente impulsará la emisión de deuda de alta calidad a un récord de USD 2,25 billones este año, según escribió Vishwas Patkar, director de estrategia crediticia estadounidense del banco, en una nota el lunes. Algunos estrategas crediticios, entre ellos Patkar y Nathaniel Rosenbaum de JPMorgan Chase & Co., prevén que la masiva emisión ampliará los diferenciales de los bonos corporativos.

“Creemos que el modelo es similar al de 1997/98 o 2005: el crédito tiene un desempeño inferior, pero no es un ‘fin de ciclo’”, escribió Patkar, refiriéndose a un período en el que los incumplimientos aumentan y la disponibilidad de crédito se reduce.

Alphabet no respondió a una solicitud de comentarios. JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. y Bank of America Corp., que colaboran en la gestión de la venta de bonos en dólares estadounidenses, declinaron hacer comentarios.

Deutsche Bank AG, Royal Bank of Canada y Wells Fargo & Co. también gestionan la operación.

Alphabet anunció la semana pasada que invertirá hasta USD 185.000 millones este año, superando con creces las previsiones. La compañía también reportó ganancias del cuarto trimestre que superaron el promedio de las estimaciones de los analistas, compiladas por Bloomberg.

La firma tecnológica incursionó por última vez en el mercado de bonos estadounidense en noviembre, cuando captó USD 17.500 millones en una operación que atrajo alrededor de USD 90.000 millones en órdenes. Como parte de esa transacción, vendió un bono a 50 años —la emisión de bonos tecnológicos corporativos más larga en dólares estadounidenses del año pasado, según datos recopilados por Bloomberg—, cuyo precio se ha reducido en los mercados secundarios. La compañía también vendió EU 6.500 millones en bonos en Europa en ese momento.

Se espera que el gasto de capital en inteligencia artificial, infraestructura en la nube y centros de datos alcance los USD 3 billones en total para 2029, según una estimación de Bloomberg Intelligence.

