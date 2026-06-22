La fiebre por la Copa Mundial 2026 abre la puerta a un aumento del fraude

FOTODELDÍA AMDEP6869. BARRANQUILLA (COLOMBIA), 06/06/2025.- Un hincha de Colombia posa este viernes, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 entre las selecciones de Colombia y Perú en el estadio Metropolitano en Barranquilla (Colombia). EFE/ Ricardo Maldonado Rozo Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

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El campeonato mundial de fútbol mueve mucho dinero. Para esta edición la FIFA estima que el torneo traerá un impacto positivo a la economía estimado en más de USD 80.000 millones. La historia de la seguridad informática dice que donde hay dinero también hay delincuentes diseñando estafas.

Recientemente la firma de software ACI Worldwide publicó un análisis en el que alerta que esta edición del mundial se diferencia de las anteriores porque se ha detectado un aumento significativo en las campañas de fraude.

Según la firma, durante el Mundial de Fútbol 2026 se han triplicado estas amenazas, especialmente para los aficionados y vendedores de boletos.

“Con base en 24.5 millones de transacciones realizadas en 61 comercios de eventos en vivo que atienden a audiencias globales de aficionados, los datos de ACI revelan que han aparecido las mismas señales de alerta que precedieron los incrementos de fraude durante la Copa América 2024 y la Copa Mundial 2022. La presión del fraude se mantiene elevada durante las primeras etapas del torneo en Estados Unidos, Canadá y México”, detalla al señalar que el monitoreo constante que hace a millones de transacciones a nivel global le permite detectar, de forma temprana, estas actividades coordinadas de fraude.

La firma subraya que estas campañas de fraude inician antes de que empiece el torneo, y continúan durante el desarrollo del mismo. Por ejemplo, en la antesala de la Copa América 2024, los intentos de fraude en transacciones de tarjeta no presente alcanzaron 4% del valor transaccionado, con un promedio 3.6 veces superior al nivel base de 2023.

“Los métodos alternativos de pago registraron una tasa de intento de fraude de 0.57%, frente al 3.97% de las tarjetas tradicionales, una diferencia de siete veces. La adopción de métodos alternativos de pago aumentó de 7% de las transacciones en 2022 a 24.8% en lo que va del año 2026”, específica.

El análisis también les ha permitido descubrir que los criminales le apuntan a las transacciones de más alto valor. El promedio de las órdenes fraudulentas es de USD 405, cifra que es casi el doble al promedio de una orden que hace un comprador legítimo.

Parte de lo que explica el aumento de estas campañas es el uso de sistemas de automatización e inteligencia artificial, lo que les permite a los atacantes llegar a una mayor cantidad de potenciales víctimas.

Otras firmas, como Silent Push, han identificado más de 300 sitios web de balotajes falsos. Lo que más llama la atención es que son muy idénticos a los originales, lo que aumenta las probabilidades de que las personas muerdan estos anzuelos.

“Check Point Research, el brazo de investigación de la compañía de ciberseguridad Check Point Software, registró 9,741 dominios fraudulentos relacionados con la Copa Mundial tan solo en abril de 2026, casi cuatro veces el pico observado alrededor del torneo de 2022. Por separado, la empresa de ciberseguridad Fortinet contabilizó más de 13,000 dominios temáticos del torneo registrados entre enero y mayo de 2026”, añade ACI en su análisis.

El auge de estas campañas es tal que, en mayo, el FBI emitió una alerta para los aficionados, a quienes les recomendó visitar directamente la página de la fifa.com, en lugar de dar clic a resultados de búsqueda o anuncios patrocinados. La agencia señaló que las pérdidas reportadas van de cientos a miles de dólares por incidente, impulsadas por ofertas falsas de boletos, hospitalidad y paquetes VIP.

“La señal de alerta más clara no es el día del partido. Son los días y semanas previos al silbatazo inicial, cuando aumentan los intentos de fraude, crece la actividad de tarjetas transfronterizas y los aficionados empiezan a buscar boletos, muchas veces bajo presión”, dijo Alberto Olivares, Vicepresidente para Hispanoamérica en ACI Worldwide. “Como vemos estos patrones en toda nuestra red global, podemos diferenciar entre la demanda legítima de los aficionados, el comportamiento riesgoso impulsado por la urgencia y el fraude abierto, ayudando a los comercios a aprobar compras legítimas mientras reducen el impacto de las estafas conforme avanza el torneo”.

Recomendaciones para evitar el fraude:

Comprar únicamente en fuentes oficiales: Adquirir boletos solo con vendedores oficiales o plataformas de reventa autorizadas. Si no aparece en un sitio confiable, conviene pensarlo dos veces.

Ir directo al sitio: Escribir directamente las direcciones web conocidas en el navegador y evitar hacer clic en anuncios, enlaces patrocinados o publicaciones en redes sociales.

Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea: Tener precaución ante precios por debajo del valor nominal o promesas de acceso “garantizado” a partidos agotados.

Elegir métodos de pago más seguros: Utilizar métodos de pago que ofrezcan protección por disputa o contracargo, especialmente en compras de alto valor.

Desconfiar de ofertas no solicitadas: Tratar con cautela correos electrónicos, mensajes o llamadas inesperadas que ofrecen boletos, hospitalidad o paquetes VIP, especialmente si presionan para actuar rápido.

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