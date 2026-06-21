La guerra en Irán ha cambiado la economía mundial para siempre

Una valla publicitaria con la imagen del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ruhollah Khomeini, y del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, en una calle de Teherán, Irán. Imagen de referencia. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

El acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán allana el camino para poner fin a los brotes de violencia y a las devastadoras interrupciones en el suministro energético y el comercio en el golfo Pérsico. Pero no cabe esperar que las economías de todo el mundo simplemente retomen su actividad donde la dejaron antes de que Estados Unidos e Israel empezaran a bombardear Irán el 28 de febrero.

La guerra ha puesto en marcha cambios que serán difíciles de revertir.

El orden energético mundial se está redefiniendo

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