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La guerra en Irán ha cambiado la economía mundial para siempre

El orden mundial se ha visto alterado, y es poco probable que las economías simplemente retomen las actividades que tenían antes de que EE. UU. e Israel empezaran a bombardear Irán.

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Patricia Cohen | The New York Times
21 de junio de 2026 - 04:12 p. m.
Una valla publicitaria con la imagen del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ruhollah Khomeini, y del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, en una calle de Teherán, Irán. Imagen de referencia.
Una valla publicitaria con la imagen del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ruhollah Khomeini, y del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, en una calle de Teherán, Irán. Imagen de referencia.
Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

El acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán allana el camino para poner fin a los brotes de violencia y a las devastadoras interrupciones en el suministro energético y el comercio en el golfo Pérsico. Pero no cabe esperar que las economías de todo el mundo simplemente retomen su actividad donde la dejaron antes de que Estados Unidos e Israel empezaran a bombardear Irán el 28 de febrero.

La guerra ha puesto en marcha cambios que serán difíciles de revertir.

El orden energético mundial se está redefiniendo

El colapso casi total de los...

Por Patricia Cohen | The New York Times

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