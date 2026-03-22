Trump planeó el dominio mundial de las grandes petroleras; después entró en guerra con Irán

Mientras Exxon, Chevron y Shell cotizan en máximos históricos, el sector enfrenta daños en plantas de Catar, tensiones en Irak y Kuwait y un mercado volátil que será eje del debate en la conferencia CERAWeek en Houston.

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Desde la captura del presidente de Venezuela hasta el ataque a la normativa europea sobre el metano, el presidente Donald Trump había creado un impulso para que sus patrocinadores de la industria petrolera ampliaran la producción de combustibles fósiles y aumentaran sus beneficios.

Pero su guerra contra Irán, que ya entra en su cuarta semana, amenaza con descarrilar algunos de sus planes a largo plazo, a pesar de que se benefician del reciente repunte de los precios del crudo y del gas natural.

El conflicto, que ha causado la muerte de más de 4.200 personas en todo Oriente Medio, ha paralizado prácticamente el tráfico de petroleros a través del vital estrecho de Ormuz y ha frenado la producción de petróleo y gas, provocando el caos en una región que los ejecutivos del sector energético esperaban que Trump ayudara a abrir a la inversión extranjera. La expansión en el extranjero conlleva ahora un mayor riesgo y unos costes más elevados, una situación que estará muy presente en la mente de los directivos petroleros cuando se reúnan en Houston para la conferencia anual CERAWeek by S&P Global esta semana.

“Habrá una prima de seguridad” incorporada a los precios del petróleo una vez que termine la guerra en Irán, afirmó en una entrevista Dan Yergin, vicepresidente de S&P Global y fundador de la conferencia. “No creo que después de esto vayamos a volver a donde estábamos antes”.

Hasta hace poco, la agresiva política exterior de Trump y su apoyo a los combustibles fósiles —que incluía un respaldo entre bastidores a las empresas energéticas estadounidenses que buscaban expandirse en el extranjero— parecían beneficiar a las grandes petroleras.

Los esfuerzos de su administración han ayudado a empresas como Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. y Shell Plc a recuperar el acceso a países como Venezuela, Irak y Libia, que albergan algunas de las mayores reservas del mundo. Aunque muchos de estos planes de expansión se encuentran en una fase incipiente, se han convertido en prioridades para los ejecutivos petroleros que buscan reponer sus carteras en un momento en que el crecimiento de la producción de esquisto en EE. UU. se está ralentizando y la Agencia Internacional de la Energía prevé que el consumo de crudo siga aumentando hasta 2050.

Desde que comenzó la guerra contra Irán, la administración Trump ha mantenido reuniones presenciales con ejecutivos de Exxon y Chevron para debatir formas de reducir los precios del petróleo y aumentar la oferta, según un funcionario de la Casa Blanca. Aunque la administración ha seguido adelante con algunas de esas opciones, incluidos los planes de liberar petróleo de las reservas estratégicas de EE. UU. y la exención temporal de una normativa de transporte marítimo centenaria para reducir los costes de transporte, otras no están en el horizonte.

El crecimiento es una prioridad estratégica clave para Exxon.

“Tenemos claro que la demanda mundial de energía seguirá creciendo y que el petróleo y el gas seguirán desempeñando un papel muy importante”, declaró Dan Ammann, presidente de la división upstream de Exxon, en una entrevista el mes pasado, antes de la guerra en Irán. “El reto consiste en crecer de forma eficiente en términos de capital, de manera responsable y en colaboración con los propietarios de los recursos de todo el mundo”.

Pero el conflicto en espiral, que según Trump es crucial para la estabilidad a largo plazo en Oriente Medio, pone en duda estas perspectivas. Los ataques a las infraestructuras y las paradas de producción en algunos de los yacimientos de petróleo y gas más importantes del mundo, en Irak, Kuwait y Catar, ponen de relieve el riesgo de invertir miles de millones de dólares en nuevas inversiones en la región. Aunque los precios del crudo han subido más de un 50 % desde que comenzó la guerra, el mercado ha sido excepcionalmente volátil.

«Las petroleras piensan en compromisos que abarcan varias décadas, pero el riesgo en algunos de estos países es mayor hoy que hace unas semanas», afirmó Noah Barrett, analista de investigación de Janus Henderson, que gestiona unos 493 000 millones de dólares. “Las fuertes oscilaciones en los precios, sin una visión clara de la estrategia estadounidense para la guerra, no infunden confianza a los inversores”.

Hasta ahora, los ejecutivos del sector energético han dicho poco públicamente sobre cómo la guerra en Irán ha alterado sus planes. Es posible que teman provocar la ira de Trump. Cuando el director ejecutivo de Exxon, Darren Woods, calificó a Venezuela de “no apta para la inversión” en enero, Trump respondió diciendo que se inclinaba por excluir por completo a la gigante petrolera del país sudamericano.

Durante gran parte de los últimos 15 años, la industria petrolera se ha centrado en EE. UU., donde la explosión de la producción de las cuencas de esquisto convirtió a Estados Unidos en el mayor productor mundial y, en esencia, en un país energéticamente independiente por primera vez desde la década de 1950. Pero ahora que algunos de los mejores yacimientos de esquisto ya se han agotado tras años de crecimiento vertiginoso, las empresas están empezando a buscar nuevos mercados.

Trump ha demostrado ser un socio clave en este esfuerzo, a pesar de un comienzo accidentado debido a los aranceles y a la obsesión de la Administración por los bajos precios del crudo.

La destitución del hombre fuerte de Venezuela, Nicolás Maduro, abre el camino hacia las mayores reservas de petróleo del mundo. La oposición a la medida de la Unión Europea para reducir el metano, un potente gas de efecto invernadero, podría eliminar un obstáculo clave para las exportaciones de gas natural de EE. UU. El respaldo financiero y político está contribuyendo a la globalización del fracking.

Las autoridades estadounidenses apoyaron activamente a Exxon y Chevron mientras negociaban licencias de exploración en los principales países productores de la OPEP —Irak, Libia, Argelia, Azerbaiyán y Kazajistán— durante el último año. El mes pasado, Chevron firmó acuerdos preliminares para negociar con la compañía petrolera nacional de Irak la adquisición del segundo complejo petrolero más grande del país, que hasta ahora estaba en manos de la productora rusa Lukoil PJSC, después de que esta fuera objeto de sanciones impuestas por Trump.

Impulsado por el aumento de los precios del petróleo y del gas natural licuado, el sector energético es el que mejor rendimiento ha tenido en el índice S&P 500 este año. Exxon, Chevron y Shell cotizan en máximos históricos tras subir más de un 25 % este año, en comparación con la caída de alrededor del 4 % del mercado en general.

Panorama del mercado energético

Las acciones de energía superan al mercado gracias al alza en los precios del petróleo.

La guerra en Irán impulsa un amplio repunte en producción de petróleo y gas, refinación y químicos.

Así ha sido el rendimiento por sectores del S&P500 durante 2026:

Energía 29,9 % Servicios públicos 8,8 % Bienes de consumo básico 7,9 % Industriales 6,2 % Materiales 5,9 % Bienes raíces 4,3 % Comunicaciones -2,5 % Salud -5,3 % Tecnología -6,4 % Consumo discrecional -8,1 % Financieros -11,0 %

Pero los riesgos son numerosos. Según los analistas de TD Cowen, alrededor del 10 % del flujo de caja operativo de Exxon y de la gran petrolera francesa TotalEnergies SE está expuesto a la reducción de la producción —principalmente de gas natural licuado en Catar— en Oriente Medio. El complejo de gas natural licuado de Ras Laffan, en Catar, en el que Exxon participa como socio de una empresa conjunta, ha sufrido daños extensos como consecuencia de los ataques con misiles iraníes, cuya reparación podría llevar hasta cinco años, según informó Qatar Energy el jueves. La planta de conversión de gas a líquidos de Shell, situada en el mismo complejo, también resultó dañada.

Y dado que los cinco miembros más importantes de la OPEP se ven ahora afectados por un conflicto que está bloqueando el transporte del 20 % de la producción mundial de petróleo y GNL, la estabilidad y el libre flujo comercial necesarios para que las grandes petroleras comprometan miles de millones de dólares en nuevas inversiones parecen ser perspectivas lejanas.

“Las primas de riesgo serán más altas para la producción de esta región”, incluso si el estrecho de Ormuz se reabre pronto, afirmó Arjun Murti, socio de Veriten, una empresa de investigación y asesoramiento energético con sede en Houston. “Esto favorecerá la próxima etapa del esquisto, la próxima etapa de las arenas petrolíferas canadienses y la exploración fuera de Oriente Medio”.

La propensión de Trump a presionar a las empresas para que inviertan en entornos difíciles, como hizo con Venezuela, obstaculiza aún más la inversión a largo plazo al hacer más difícil que las empresas inviertan basándose únicamente en las señales del mercado, según Karen Young, investigadora sénior del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

“De hecho, complica la lógica del mercado y la victoria del capitalismo”, afirmó.

La guerra con Irán será un tema principal en la CERAWeek, donde tienen previsto intervenir los directores de Shell, ConocoPhillips, Kuwait Petroleum Corp. y docenas de otras empresas. El secretario de Energía, Wright, es uno de los primeros en presentar su ponencia el lunes, seguido del director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth.

La Casa Blanca, que sostiene que el estrecho de Ormuz se abrirá pronto, ha rechazado hasta ahora la idea de que sus acciones en Irán perjudiquen a los intereses energéticos de EE. UU. a largo plazo.

“En última instancia, la industria energética se beneficiará de las medidas del presidente con respecto a Irán, porque Irán ya no controlará el estrecho de Ormuz ni restringirá el libre flujo de energía”, afirmó la portavoz Karoline Leavitt a principios de este mes.

Pero cuanto más tiempo se cotice el crudo Brent por encima de los 100 dólares el barril como consecuencia del cierre efectivo del estrecho, mayor será la preocupación de los inversores por la seguridad del suministro procedente de Oriente Medio.

“Nunca antes se había producido una interrupción de tal magnitud”, afirmó Yergin, de S&P Global. “La pregunta es quién paga: ¿los productores, los consumidores o los gobiernos?“.

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