El examen fiscal que reprobó el Gobierno Petro: la herencia que le deja a De la Espriella

Germán Ávila, ministro de Hacienda, durante el debate de la ley de financiamiento que se hundió en el Congreso. Foto: Óscar Pérez

La situación fiscal de Colombia es tan apremiante que el Gobierno de Gustavo Petro radicó, en los últimos días de su mandato, una reforma tributaria. Los últimos cuatro años estuvieron marcados por problemas fiscales y debates alrededor de cómo atenderlos, pero sin lograr mayores avances. Por eso, esta será, según los analistas consultados por este diario, una de las herencias más difíciles que asumirá la administración de Abelardo de la Espriella.

El actual Gobierno presentó su primera reforma tributaria el 8 de agosto de 2022, solo un día...