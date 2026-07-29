La historia detrás del hackeo a Ecopetrol: así operan “Los Caballeros”

Ecopetrol señaló que los atacantes ya publicaron la información obtenida y que la compañía, con la ayuda de la Unidad de Delitos Informáticos y el Ministerio de las TIC, está realizando esfuerzos para limitar el acceso a la misma. Foto: Imagen creada con IA

La iguana fue hackeada (o crackeada, para los más rigurosos de la seguridad informática). En la noche del 17 de julio, en un horario poco habitual para la emisión de comunicados, Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, alertó que personas no autorizadas lograron vulnerar sus sistemas y extraer información de 15 compañías que integran su grupo empresarial.

Las primeras señales indican que el impacto del ataque habría sido significativo. Se sabe que la información comprometida está asociada a cerca de 3.300 cuentas de usuario y que los...