Economía
La historia que cuentan los datos del Censo Económico Nacional Urbano

Este censo aporta la radiografía más clara de cómo opera la economía urbana en el país que se tiene hasta el momento. Un insumo clave para definir políticas económicas y sociales.

Redacción Economía
11 de noviembre de 2025 - 11:28 p. m.
Employees at a polyfoam factory, wear face masks during work time, complying with the company protocol within the COVID-19 coronavirus pandemic, in Bogota on May 5, 2020. / AFP / Raul ARBOLEDA
Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

El Censo Económico Nacional Urbano (CENU) es el primer operativo de su tipo y escala que se hace en 34 años, aunque la recomendación de la ONU es realizarlo cada 10.

Es el conteo más completo y actual de cómo está el aparato productivo del país: cuántos negocios hay, cuánto ganan, cuántos pasivos tienen, son formales, informales, los dueños qué educación tienen, en dónde operan, a qué se dedican…

Este es un insumo clave para elaborar políticas públicas, tanto a nivel estatal, como a nivel municipal. Así mismo, opera como una especie de...

Por Redacción Economía

