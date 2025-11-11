La historia que cuentan los datos del Censo Económico Nacional Urbano

Employees at a polyfoam factory, wear face masks during work time, complying with the company protocol within the COVID-19 coronavirus pandemic, in Bogota on May 5, 2020. / AFP / Raul ARBOLEDA Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

El Censo Económico Nacional Urbano (CENU) es el primer operativo de su tipo y escala que se hace en 34 años, aunque la recomendación de la ONU es realizarlo cada 10.

Es el conteo más completo y actual de cómo está el aparato productivo del país: cuántos negocios hay, cuánto ganan, cuántos pasivos tienen, son formales, informales, los dueños qué educación tienen, en dónde operan, a qué se dedican…

Este es un insumo clave para elaborar políticas públicas, tanto a nivel estatal, como a nivel municipal. Así mismo, opera como una especie de...