La importación de televisores se dispara por la fiebre mundialista

Los territorios del país con mayores importaciones de estos artefactos son Bogotá, Antioquia y Atlántico. Foto: Jorge Londoño - Jose Vargas Esguerra

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La navidad es a los regalos lo que el mundial es a la venta de televisores. Siempre que se aproxima este evento deportivo, las ventas de estos electrodomésticos se disparan.

Según lo informado por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), en enero las compras externas de estos electrodomésticos aumentaron un 57,6 %, al pasar de los USD 20,8 millones a los USD 32,9 millones.

Las cifras que maneja la DIAN indican que México y China son los principales países de origen de estas mercancías, mientras que Samsung, Alkosto, Ktronix, Alkomprar, LG, Supertiendas y Droguerías Olímpica se consolidaron como los principales importadores de televisores en el primer mes del año.

“Otras compañías importadoras destacadas fueron TCL Electronics Colombia, Hisense Colombia, Almacenes Éxito, Sodimac y Pricesmart Colombia. Igualmente, México y China sumaron el 99,7% de los envíos de televisores, durante el primer mes del año. Además, en cuanto a unidades de TVs, se pasó de 113.854 en enero de 2025 a 164.983 en enero de 2026, lo cual significó un aumento de 44,9%”, detalló Analdex.

La asociación señala que este repunte en las importaciones se registra desde los últimos meses del año pasado, mientras que otras categorías asociadas a este deporte, como textiles, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y otro tipo de bienes de electrónicos, también han evidenciado un aumento.

Como lo detalla Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, “esta tendencia nos muestra ya un patrón de comportamiento que seguramente irá en ascenso a medida que nos acerquemos a la fecha del inicio del torneo orbital”.

Los territorios del país con mayores importaciones de estos artefactos son Bogotá, Antioquia y Atlántico. Anldex también destacó que, según TrendForce, en enero de 2026 se enviaron alrededor de 17 millones de televisores a nivel mundial, con un crecimiento mensual de +15,8% (reposición de inventarios y anticipación a subidas de precios).

También que la firma Grand View Research señala que el mercado global de televisores fue de aproximadamente USD 63.900 millones en 2025 y seguirá creciendo en los próximos años, hasta alcanzar los USD 93.460 millones en 2033.

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