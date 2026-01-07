Logo El Espectador
La incertidumbre económica se dispara: siete años seguidos por encima del promedio histórico

La incertidumbre de la política económica cerró 2025 en niveles récord: el IPEC alcanzó 299 puntos en diciembre, con más de siete años seguidos por encima del promedio histórico.

Redacción Economía
07 de enero de 2026 - 08:25 p. m.
La incertidumbre en Colombia se mece en el péndulo entre el corto y el largo plazo, marcado por las decisiones políticas y económicas. En diciembre, no hubo tregua.

El más reciente informe de Fedesarrollo, la incertidumbre de la política económica en el último mes de 2025 repuntó en su comparativa con noviembre y con diciembre de 2023. Es decir, el país se mantuvo con los pelos de punta hasta en vacaciones. Los motivos, sin embargo, han cambiado.

El IPEC, que se mide por puntos bajo un promedio de 100 para el periodo 2000-2019, detalla que en 2025 el promedio se ubicó en 257 puntos. El último mes registró 299 puntos, lo que completa 87 meses (más de siete años) por encima del histórico.

El índice captura la coyuntura en noticias de los medios de comunicación. En diciembre, las variables financieras (+5,2 %) y la actividad económica (+2,8 %) mostraron un alza si se compara con el mismo mes de 2024, mientras que la seguridad (-2 %) y la política económica, social y geopolítica (-1,9 %) disminuyeron su participación.

Ese mes, cerca de la mitad de las noticias giran en torno a la política económica. Poco más de 2 de cada 10 se enfocan en la actividad económica (análisis), mientras que 3 de cada 20 abordan temas de transporte, pobreza y comunicaciones.

Las variables financieras (divisas, tasas de interés, entre otras) apenas alcanzan 1 de cada 10, y la seguridad se queda en menos de medio punto sobre esa misma escala.

El repunte fue tal que si se compara con noviembre, el índice subió 83 puntos, mientras que con diciembre subió unos 34 puntos.

Aun así, el péndulo está lejos de apaciguar su velocidad. Al contrario, a cinco meses del periodo electoral presidencial y con el velo de la incertidumbre sobre Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, Colombia tiene un camino pedregoso por delante. Y, en ese sentido, el termómetro podría seguir en rojo.

