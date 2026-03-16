La industria colombiana empieza 2026 entre avances y retrocesos

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que, en enero, el Índice de Producción Industrial (IPI) registró una variación anual negativa, la cual fue del -0,5 %.
Los resultados de este índice son claves, ya que mide si la producción de sectores como la industria, la minería y la energía están aumentando o disminuyendo en el país.
No obstante, si se analiza el comportamiento que ha tenido este índice en los últimos doce meses (febrero 2025 - enero 2026 vs febrero 2024- enero 2025) se registra un incremento del 0,5 %.
En diciembre, este indicador también registró una variación anual negativa, la cual fue del -0,2 %. No obstante, la mayor parte de 2025 (de mayo a noviembre) se mantuvo en números verdes, siendo septiembre el mes de mayor incremento, con un alza cercana al 4 %.
Por sectores industriales, el suministro de gas y electricidad, así como la captación, tratamiento y distribución del agua registraron comportamientos favorables, con aumentos del 2,7 % y 3,7 %, respectivamente. En contraste, la industria manufacturera y la explotación de minas y canteras mostraron números rojos, con una caída del - 0,5 % y - 4 %, respectivamente.
Las 5 actividades que más crecieron
- 🚗 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques: 37,9%
- 🚆 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte: 26,6%
- 🛏️ Fabricación de muebles, colchones y somieres: 13,0%
- 👕 Confección de prendas de vestir: 8,0%
- 🛢️ Coquización, refinación de petróleo y mezcla de combustibles: 6,6%
Las 5 actividades que más cayeron
- ⚙️ Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.: -10,6%
- 🔌 Fabricación de aparatos y equipo eléctrico: -9,6%
- 🏭 Otras industrias manufactureras: -7,0%
- 🧵 Fabricación de productos textiles: -6,0%
- 🔩 Fabricación de productos elaborados de metal (excepto maquinaria): -4,9%
De las 26 actividades industriales, 15 manifestaron un comportamiento negativo, en su variación anual. Sin embargo, si se miran los datos de los últimos doce meses, 17 registraron variaciones positivas.
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