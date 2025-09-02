La industria del gas proyecta invertir más de US$1.100 millones en Colombia

A marzo del presente año, más de 11,7 millones de hogares (unos 36 millones de colombianos) contaron con acceso al servicio de gas natural. Foto: Pixabay

Recientemente la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) presentó un informe económico en el que se evidencia que, en 2024, se adelantaron inversiones por US$817 millones. El grueso de estas se destinaron a exploración y producción, con una concentración del 90 %.

Para este año, se espera que las inversiones de la industria del gas superen los US$1.100 millones, lo que implicaría un aumento del 34 % frente al consolidado en el año inmediatamente anterior, lo cual es calificado por Naturgas como consistente con la necesidad de aumentar la oferta de gas natural en el país.

El rubro de transporte tendría un aumento en las inversiones del 56 %, en línea con las inversiones en proyectos prioritarios del plan de abastecimiento en sistemas de transportes (IPATs), los cuales fueron aprobados por la CREG en 2024.

La distribución también tendría un incremento (del 39 %), con el que se mejoraría la confiabilidad del servicio, así como la incorporación de nuevos usuarios a nivel nacional, especialmente aquellos que se encuentran en zonas vulnerables.

“Este informe no es solo el reflejo del desempeño de la industria en cifras, también visibiliza el aporte social voluntario de la industria en las zonas de operación en el país, el cual atiende necesidades clave de las comunidades en materia de educación, desarrollo comunitario y encadenamientos productivos. Nuestra industria no solo genera valor económico, también impulsa el desarrollo social y transforma vidas”, declaró Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.

Según lo explicado por la asociación, el año pasado este sector destinó US$17,8 millones en proyectos de inversión social (como ampliación al acceso a servicios públicos y mejorar la infraestructura educativa y de salud), con los cuales se beneficiaron 1,5 millones de personas en 191 municipios.

“En materia fiscal, la industria del gas natural aportó $3,3 billones en impuestos nacionales y regalías con un incremento del 13% frente a 2023, lo que representa el 20% del total de los ingresos generados por la industria de hidrocarburos y el 1,3% del recaudo tributario nacional. El mayor peso del aporte se originó de los impuestos nacionales, con $2,14 billones, principalmente en el segmento de exploración y producción”, añadió Naturgas.

Otra cifra que llama la atención es que, en 2024, el país consumió 1.168 GBTUD de gas natural, el cual provino en un 19 % del gas natural licuado importado. A marzo del presente año, más de 11,7 millones de hogares (unos 36 millones de colombianos), contaron con acceso al servicio de gas natural.

“Para sostener este crecimiento y garantizar el abastecimiento futuro, la industria hace un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer las condiciones de inversión, asegurar el acompañamiento institucional en procesos de licenciamiento ambiental y social, y avanzar en medidas para reducir la pobreza energética, que aún afecta a 8,4 millones de colombianos”, concluyó Naturgas.

