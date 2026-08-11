La inflación en Colombia bajó en julio: una mejora que no tranquiliza

En el último año ha subido el precio de las comidas en establecimientos de servicio a la mesa. Foto: Archivo IDT

En julio, la inflación cedió en Colombia. El DANE reportó que el índice de precios al consumidor registró una variación anual del 6,03 %, por debajo del dato de junio (6,14 %) y de la expectativa del mercado. La variación mensual fue de solo 0,17 %.

Mariana Quinche, economista de BBVA Research, explicó que la moderación de la inflación anual estuvo explicada exclusivamente por la canasta de alimentos, que tuvo una variación de 5,82 %, 101 puntos básicos por debajo de la registrada el mes anterior.

En contraste, la inflación sin alimentos...