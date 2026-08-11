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La inflación en Colombia bajó en julio: una mejora que no tranquiliza

Los precios dieron un respiro en julio. La inflación se ubicó en 6,03 %, por debajo de lo que esperaban los analistas. Sin embargo, el panorama podría complicarse por factores como el fenómeno de El Niño.

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Redacción Economía
11 de agosto de 2026 - 01:05 p. m.
En el último año ha subido el precio de las comidas en establecimientos de servicio a la mesa.
En el último año ha subido el precio de las comidas en establecimientos de servicio a la mesa.
Foto: Archivo IDT

En julio, la inflación cedió en Colombia. El DANE reportó que el índice de precios al consumidor registró una variación anual del 6,03 %, por debajo del dato de junio (6,14 %) y de la expectativa del mercado. La variación mensual fue de solo 0,17 %.

Mariana Quinche, economista de BBVA Research, explicó que la moderación de la inflación anual estuvo explicada exclusivamente por la canasta de alimentos, que tuvo una variación de 5,82 %, 101 puntos básicos por debajo de la registrada el mes anterior.

En contraste, la inflación sin alimentos...

Por Redacción Economía

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Leumar Niño Castro(ptqus)Hace 21 minutos
Y que paso con los analistas que ustedes citaron respecto a que se hiba a desbordar la inflación como consecuencia del aumento del salario mínimo?. Favor citarlos en próximo mes.
Enrrique(25171)Hace 1 hora
Milagro anticipado, del dumi-tigre .
MarcoA(3664)Hace 1 hora
Creo que ha quedado completamente demostrado que la afectación del aumento en el SMMLV 2026 en el IPC no era de la magnitud terrorífica que muchos especialistas predijeron, y en cambio los indicadores de empleo y pobreza mejoraron sustancialmente.
GONZALO CARREÑO R.(02bph)Hace 3 horas
Malo porque sí y malo porque no.
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