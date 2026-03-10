Publicidad

La inflación mejoró en febrero, pero analistas advierten que no se puede cantar victoria

El Gobierno destacó la desaceleración de la inflación en febrero, pero para los centros de investigación económica persisten presiones sobre los precios. Este es el panorama.

Karen Vanessa Quintero Martínez
11 de marzo de 2026 - 01:35 a. m.
La inflación se mantiene en un nivel cercano al 5 % desde finales de 2024.
Foto: Getty Images

En febrero, la inflación tuvo una variación anual de 5,29 %, por debajo de las proyecciones de los analistas que esperaban un dato cercano al 5,49 % y del resultado de enero (5,35 %). ¿Es una buena noticia?

Primero hay que entender cómo llegamos hasta acá. En medio de la reactivación económica después de la pandemia del covid-19, los precios aumentaron. La inflación llegó a su punto máximo en marzo de 2023, cuando se ubicó en 13,34 %. Aunque desde entonces los precios han cedido, no lo han hecho al ritmo esperado. Desde finales de 2024 la...

