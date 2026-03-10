La inflación mejoró en febrero, pero analistas advierten que no se puede cantar victoria

La inflación se mantiene en un nivel cercano al 5 % desde finales de 2024. Foto: Getty Images

En febrero, la inflación tuvo una variación anual de 5,29 %, por debajo de las proyecciones de los analistas que esperaban un dato cercano al 5,49 % y del resultado de enero (5,35 %). ¿Es una buena noticia?

Primero hay que entender cómo llegamos hasta acá. En medio de la reactivación económica después de la pandemia del covid-19, los precios aumentaron. La inflación llegó a su punto máximo en marzo de 2023, cuando se ubicó en 13,34 %. Aunque desde entonces los precios han cedido, no lo han hecho al ritmo esperado. Desde finales de 2024 la...