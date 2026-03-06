La inflación en Colombia se desaceleró ligeramente en febrero

El IPC calcula la variación de los precios de los bienes y servicios que conforman la canasta básica familiar Foto: Getty Images

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en febrero registró una variación mensual del 1,08 % (por debajo del 1,14 % que se mostró en el segundo mes de 2025), así como una anual del 5,29 % (apenas 0,1 puntos porcentuales por encima de su referente del año anterior.

En los dos primeros meses del año, la carestía acumula un 2,27 %, cifra superior al 2,08 % registrado para el mismo periodo del año pasado.

En suma, aunque el balance muestra una mejoría en febrero, el impacto de enero sigue teniendo un peso importante.

En febrero, la división del gasto que registró un mayor incremento fue educación, con una variación mensual del 5,64 % (algo usual para los meses de febrero, debido a los ajustes que realizan los centros educativos).

Le siguen restaurantes y hoteles (1,38 %); alimentos y bebidas no alcohólicas (1,30 %); bienes y servicios para el hogar (1,23 %); bebidas alcohólicas y tabaco (1,14 %); transporte (1,07 %).

En cuanto a las divisiones de gasto que más contribuyeron a la variación mensual (es decir, aquellas que aportaron más puntos porcentuales al 1,08 % que aumentó el costo de vida en febrero), alimentos fue la principal, con 0,24 puntos porcentuales; educación (0,23); restaurantes y hoteles (0,16); transporte (0,15 %); alojamiento (0,14 %) y otros (0,16 %).

En cuanto a la variación anual, el mayor incremento se registró en restaurantes y hoteles, con un 9,21 %. Le siguen salud (7,82 %); bebidas alcohólicas y tabaco (7,76 %); educación (7,44 %) y alimentos y bebidas no alcohólicas (5,84 %).

Las que más contribuyeron a la variación anual fueron: alojamiento (1,20 puntos porcentuales), alimentos (1,09), restaurantes y hoteles (1,07), transporte (0,72), educación (0,31) y otros (0,91).

Por subclases, se evidencia que la papa venía cayendo desde mediados de 2024 pero, desde agosto de 2025, volvió a una senda de repunte. En lo que va del año, su variación ha sido del 0,97 %.

El tomate viene cayendo desde julio del año pasado, consolidando una deflación (una pérdida de su valor) del -6,84 %.

Las frutas frescas se han encarecido en un 8,61 % y la carne de res un 12,04 %.

En servicios públicos, la electricidad cayó 4,91 % en su variación anual. La tendencia a la baja de este rubro empezó desde mediados de 2024.

Las ciudades que registraron una mayor variación anual en la inflación fueron:

Pereira: 6,2

Medellín: 6,19

Bucaramanga: 5,8

Manizales: 5,76

Armenia: 5,61

Neiva: 5,33

Barranquilla: 5,31

Villavicencio: 5,30

Las ciudades que registraron una menor variación anual en la inflación fueron:

Valledupar: 3,53

Santa Marta: 4,06

Riohacha: 4,17

Sincelejo: 4,28

Pasto: 4,37

Ibagué: 4,78

Cúcuta: 4,81

Montería: 4,94

Tunja: 4,06

Cartagena: 5,04

Bogotá: 5,05

Por niveles de ingresos, y en la variación anual, la inflación golpeó con más fuerza a los hogares de ingresos medios, con un alza promedio del 5,34 %. Le siguen los hogares vulnerables (5,31 %), los hogares pobres (5,23 %) y los de ingresos altos (5,16 %).

