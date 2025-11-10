Logo El Espectador
Economía
La inflación subió por cuarto mes consecutivo: ¿qué implica para las tasas?

La variación anual del Índice de Precios al Consumidor en octubre fue del 5,51 %, un dato que está incluso por encima del reportado en el mismo mes del año pasado. ¿Cómo leer esta cifra?

Redacción Economía
11 de noviembre de 2025 - 01:00 a. m.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

La inflación subió en Colombia por cuarto mes consecutivo. Este lunes, el Departamento Nacional de Estadística (DANE) informó que en octubre la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 5,51 %, incluso superior a la cifra registrada hace un año (5,41 %), algo que no había ocurrido en los reportes recientes. Así las cosas, el país ha retrocedido en su lucha contra el aumento de los precios: el último dato mayor se reportó en septiembre de 2024.

Entre octubre de 2024, y el mismo mes de este año, las categorías con...

Por Redacción Economía

