La inflación en Estados Unidos mostró señales de alivio en noviembre

La inflación subyacente de Estados Unidos aumentó en noviembre al ritmo anual más lento desde principios de 2021, una mejora inesperada después de meses de persistentes presiones sobre los precios.

El índice básico de precios al consumidor (IPC), que excluye las categorías de alimentos y energía, frecuentemente volátiles, aumentó un 2,6 % en noviembre con respecto al año anterior, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el jueves. Esto se compara con un avance anual del 3 % dos meses antes. El IPC general subió un 2,7 % en noviembre con respecto al año anterior.

El informe se complicó debido al cierre del gobierno federal, que impidió a la BLS recopilar gran parte de los datos de precios de octubre. Esto limitó la capacidad de la agencia para determinar las variaciones intermensuales de las medidas generales de inflación y de muchas categorías clave en noviembre.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) indicó que el IPC subyacente aumentó un 0,2% durante el primer semestre de 2019, frenado por la disminución de los costos de las estancias en hoteles, el ocio y la ropa. Los precios de los artículos para el hogar y los productos de cuidado personal aumentaron.

A pesar de numerosas salvedades, el informe ofrece esperanza de que las presiones inflacionarias estén disminuyendo después de permanecer estancadas en un rango estrecho desde principios de este año.

Los futuros de índices bursátiles ampliaron sus ganancias, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron más bajos y el dólar cayó después del informe.

No está claro si el informe del IPC influirá en las autoridades de la Reserva Federal, que siguen divididas sobre la evolución de los tipos de interés el próximo año. La semana pasada, la Fed redujo los tipos de interés por tercera reunión consecutiva para prevenir un deterioro aún más preocupante del mercado laboral.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo la semana pasada que los datos del IPC “podrían estar distorsionados” debido al cierre gubernamental de duración récord que terminó el 12 de noviembre.

El cierre no solo provocó la cancelación del informe de octubre, sino que también obligó a la BLS a comenzar la recopilación de precios más tarde en noviembre, acortando el período de recolección. Algunos economistas han señalado que esto podría distorsionar las cifras, dados los descuentos en torno al Viernes Negro. Aun así, la BLS afirmó que autorizó horas adicionales de recolección para intentar recopilar datos de todo el mes.

Los precios de los bienes, excluyendo alimentos y energía, aumentaron un 1,4 % interanual, en comparación con aumentos del 1,5 % en agosto y septiembre.

Utilizando datos recopilados de fuentes de terceros, la BLS pudo informar cambios mensuales en los precios de algunas categorías seleccionadas, incluidos vehículos nuevos y usados ​​y gasolina.

Los precios de los autos nuevos subieron un 0,2% tras haber subido ligeramente un 0,1% el mes anterior. El crecimiento de los precios de los autos usados ​​se desaceleró.

Powell dijo la semana pasada que espera que la inflación de los bienes alcance su punto máximo en el primer trimestre, suponiendo que no haya nuevos anuncios importantes de aranceles.

Los precios de los servicios, excluyendo la energía, aumentaron un 3% interanual. Las tarifas aéreas y las estancias en hoteles disminuyeron con respecto al año anterior. Otro indicador de servicios muy seguido por la Fed, que excluye los costes de vivienda y energía, subió un 2,7% desde noviembre de 2024, igualando el menor avance anual desde 2021.

Uno de los principales impulsores de la inflación en los últimos años ha sido el costo de la vivienda, la categoría más importante dentro del sector servicios. Los precios de la vivienda aumentaron un 3% con respecto al año anterior, el menor aumento en más de cuatro años.

El IPC se basa principalmente en visitas presenciales a tiendas minoristas y establecimientos de servicios en todo el país para recopilar los precios de miles de artículos. Esto representa aproximadamente el 60 % de la muestra, mientras que otros precios se recopilan por teléfono, en línea y a través de fuentes externas. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) indicó que el número de índices compuestos por datos no provenientes de encuestas es muy limitado.

