La inflación en la eurozona cerró 2025 con el pie en el freno

El Banco Central Europeo se propone contener la inflación al 2% a medio plazo.

Agencia AFP
07 de enero de 2026 - 12:54 p. m.
Estos datos confirman las expectativas de estabilidad de los tipos de interés semanas antes de la próxima reunión del BCE, prevista a principios de febrero.
Foto: EFE - BORISLAV TROSHEV
La inflación de la eurozona se moderó en diciembre gracias a una disminución de los costos de la energía, según una estimación preliminar publicada este miércoles por Eurostat.

La subida de los precios al consumo cayó al 2% el mes pasado desde el 2,1% de noviembre, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo y con las expectativas de los economistas consultados por FactSet y Bloomberg.

El Banco Central Europeo se propone contener la inflación al 2% a medio plazo.

La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos y es un referente para los expertos, también se desaceleró ligeramente, hasta el 2,3% interanual frente al 2,4% de noviembre, precisó el instituto de estadística europeo.

Estos datos confirman las expectativas de estabilidad de los tipos de interés semanas antes de la próxima reunión del BCE, prevista a principios de febrero.

En diciembre, el BCE mantuvo su tasa directriz en el 2% pero sostiene que “todas las opciones están sobre la mesa” para su próxima decisión. Por el momento los economistas no esperan grandes cambios en sus tipos de interés en 2026.

¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas?

Agencia AFP

