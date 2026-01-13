La inflación subyacente en Estados Unidos avanza por debajo de lo previsto

La inflación subyacente mide el aumento de precios sin contar alimentos y energía, para mostrar la tendencia real y más estable de la inflación. Foto: EFE - Ángel Colmenares

La inflación subyacente de Estados Unidos subió en diciembre menos de lo previsto, una señal más confiable de un enfriamiento en el aumento de los precios después de que las distorsiones relacionadas con el cierre del gobierno complicaran el informe anterior.

El índice subyacente de precios al consumidor, excluidas categorías de alimentos y energía a menudo volátiles, aumentó un 0,2% con respecto a noviembre, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el martes. Sobre una base anual, el índice subió un 2,6%.

Así se comportó la inflación subyacente:

El IPC mensual registró una variación de 0,3 %, un resultado que coincidió exactamente con las estimaciones del mercado.

Por su parte, el IPC básico mensual presentó un incremento de 0,2%, ubicándose por debajo de lo estimado, ya que las proyecciones apuntaban a una variación de +0,3%.

En términos interanuales, el IPC mostró un aumento de +2,7%, cifra que estuvo en línea con las estimaciones, las cuales igualmente preveían un crecimiento del 2,7%.

Finalmente, el IPC subyacente interanual se situó en +2,6%, ligeramente por debajo de la estimación de +2,7%, lo que sugiere una moderación marginal frente a lo esperado.

