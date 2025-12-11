¿La informalidad aumentaría si sube demasiado el salario mínimo?

Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
Foto: Diego Ojeda
Esta semana se destaparon las cartas en torno al salario mínimo. Las centrales obreras proponen que el incremento sea del 16 %, mientras que los gremios consideran que un 7,21 % sería lo adecuado.
Estas cifras no pueden salir de la manga, ya que deben ser argumentadas con una base técnica. Para esto se tienen dos variables como punto de partida: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la productividad.
Si se tiene en cuenta que, según los más recientes datos aportados por el DANE, la inflación observada es del 5,30 %, y que la...
