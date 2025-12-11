Logo El Espectador
¿La informalidad aumentaría si sube demasiado el salario mínimo?

En Colombia, más de la mitad de los trabajadores son informales. Este es el impacto que tendría un alza de más de dos dígitos en el mercado laboral.

Diego Ojeda
11 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
Foto: Diego Ojeda

Esta semana se destaparon las cartas en torno al salario mínimo. Las centrales obreras proponen que el incremento sea del 16 %, mientras que los gremios consideran que un 7,21 % sería lo adecuado.

Estas cifras no pueden salir de la manga, ya que deben ser argumentadas con una base técnica. Para esto se tienen dos variables como punto de partida: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la productividad.

Si se tiene en cuenta que, según los más recientes datos aportados por el DANE, la inflación observada es del 5,30 %, y que la...

@DiegoOjeda95
